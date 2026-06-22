وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است؛افزایش رطوبت و شرجی

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز پنجشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود و در این مدت غبار محلی، گاهی وزش باد و طی امروز (دوشنبه) و فردا (سه‌شنبه)، افزایش رطوبت و شرجی پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: روزهای پنجشنبه و جمعه به‌دلیل افزایش سرعت وزش باد روی دریا، سواحل و فراساحل استان در بعضی ساعات مواج پیش‌بینی می‌شوند.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط احتمال مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

وی ادامه داد: وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.