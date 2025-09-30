سواحل و فراساحل استان بوشهر متلاطم است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نستا شدید شمال غربی تا روز پنجشنبه سواحل و فراساحل استان متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: دراین مدت غبار محلی و باد و گرد و خاک پدیده غالب مورد انتظار در سطح استان خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر غالباً صاف همراه با غبار محلی، وزش باد و در برخی نقاط باد و گردوخاک پیش بینی می شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، ۱۲ تا ۳۶ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل شمالی و مرکزی گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر و در سواحل و فراساحل جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.

