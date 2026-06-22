به گزارش خبرگزاری مهر، در ایالت ساراواک مالزی، رویکردی سازگار با محیط زیست برای تکریم و دفن نسخههای فرسوده و قدیمی قرآن اتخاذ شده است. روز شنبه از سوی مسئولان این ایالت ۱۸۰۲ کیلوگرم خاکستر قرآن با استفاده از کیسههای کاغذی زیستتخریبپذیر مخصوص با همکاری نهادهای مربوطه در دریای چین جنوبی در نزدیکی آبهای کوچینگ رها شد.
این مواد که در ۲۱۲ کیسه کاغذی مخصوص AQ-۰۱ سازگار با محیط زیست بستهبندی شده بودند، نتیجه فرآیند انجام شده در مراکز دفع قرآنهای فرسوده در سراسر ساراواک بودند.
عبدالرحیم رشید، رئیس واحد قرآن اداره مذهبی اسلامی ساراواک(Jais)، گفت که این رهاسازی بخشی از یک برنامه معمول است که بر اساس تصمیم کمیته ملی فتوا برای حفظ حرمت قرآنهای آسیبدیده مطابق با احکام اسلامی انجام میشود.
وی در مراسمی که در ترمینال کشتیهای پاندینگ در کوچینگ برگزار شد گفت: این یک برنامه رهاسازی خاکستر قرآن است که بهطور معمولاً انجام میشود. عبدالرحیم افزود که روش رهاسازی خاکستر قرآن در ساراواک با روشهای سایر ایالتها متفاوت است، زیرا جایس از کیسههای کاغذی AQ-۰۱ که بهطور ویژه برای محیطزیست طراحی شدهاند، استفاده میکند.
او گفت: سایر ایالتها خاکستر را مستقیماً به دریا میریزند یا ابتدا آن را منجمد میکنند. روش ما نه تنها با الزامات اسلامی مطابقت دارد، بلکه عوامل محیطی را نیز در نظر میگیرد.
او افزود که هر کیسه حدود ۸.۵ کیلوگرم وزن دارد و طوری طراحی شده است که در کمتر از چهار دقیقه کاملاً غرق و تجزیه شود و تضمین کند که فرآیند دفع به شیوهای منظم، محترمانه و سازگار با محیط زیست انجام میشود.
این مراسم بزرگ که اولین از نوع خود در جنوب ساراواک است، با حضور احمد سوکارنو ساینی، مدیر اداره مفتی ساراواک، پاول خیو خون خیانگ، دستیار مدیر گارد ساحلی ساراواک، محمد نور محمد یاسین، رئیس عملیات اطلاعاتی نیروی پلیس دریایی منطقه ۵ ساراواک، و آسیدیدی حمزه، مدیر بخش اجرا و کنترل وزارت امور داخلی ساراواک برگزار شد.
این برنامه با مشارکت رئیس واحد قرآن اداره مذهبی اسلامی ساراواک(Jais) و با همکاری هیئت رودخانههای ساراواک(LSS)، نیروی پلیس دریایی منطقه ۵ ساراواک، اداره شیلات مالزی در ساراواک، واحد اجرا و امنیت ساراواک(UKPS)، اداره دریانوردی مالزی منطقه ساراواک و آژانس اجرا و کنترل دریایی مالزی(APMM) منطقه ساراواک برگزار شد.
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