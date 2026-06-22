  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

سفیر سابق آمریکا:ایران قدرتمندتر شد؛محاسبات ترامپ ونتانیاهو اشتباه بود

سفیر سابق آمریکا:ایران قدرتمندتر شد؛محاسبات ترامپ ونتانیاهو اشتباه بود

سفیر سابق آمریکا در اراضی اشغالی به تثبیت قدرت ایران بعد از جنگ و محاسبات اشتباه ترامپ و نتانیاهو اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از دن شاپیرو سفیر سابق آمریکا در اراضی اشغالی نوشت: ترامپ و نتانیاهو در برآورد قدرتشان مبالغه کردند و بهترین موضعیت راهبردی فراهم شده را از بین بردند.

وی اضافه کرد: ترامپ از طریق موافقت با امضای توافق با ایران تمایل خود را برای عقب نشینی و ایفای نقش ضعیف تر در خاورمیانه نشان داد.

شاپیرو اعتراف کرد: رئیس جمهور بعدی آمریکا آمادگی کمتری برای ورود به یک درگیری نظامی مشابه خواهد داشت.

وی ادامه داد: ترامپ و نتانیاهو روی ناآرامی های داخلی در ایران بعد از جنگ نخست حساب کرده بودند. آنها فکر می کردند نظام حاکم بر ایران ضعیف شده و آماده فروپاشی است اما این پیش بینی نادرست از آب درآمد به طوری که ایران از جنگ قدرتمندتر از گذشته خارج شد و جنگ موضع این کشور را تحکیم کرد.

کد مطلب 6867766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها