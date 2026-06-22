واکنش معاون اندیشکده آمریکایی به یک عکس در مذاکرات با ایران+تصویر

به گزارش خبرگزاری مهر، تریتا پارسی، معاون اجرایی اندیشکده کوئینسی با اشاره به عکس منتشر شده از سوی نخست وزیر قطر تاکید کرد: این واقعاً شگفت‌آور است. نخست‌وزیر قطر و معاون رئیس‌جمهور آمریکا نه‌تنها در حال مذاکره درباره توافق هستند، بلکه شخصاً پشت لپ‌تاپ نشسته‌اند و متن توافق را تایپ می‌کنند.

وی اضافه کرد: این افراد فقط تصمیم گیرندگان سیاسی نیستند بلکه در عین حال شخصا کارهای اجرایی و نگارش متن را انجام می دهند. تصویری که از محل مذاکرات منتشر شده، نشان‌دهنده سطح بالای درگیری مستقیم مقام‌های ارشد در جزئیات فنی و حقوقی توافق است.

پارسی تصریح کرد: این کاملا گویای آن است که طرف های درگیر تلاش دارند مسیر رسیدن به توافق را با سرعت و تمرکز بالایی جلو ببرند.