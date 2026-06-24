به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، گزارشها حاکی است که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا چند روز پیش از اعلام توافق آتشبس در غزه، در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی، با لحنی تند به وی گفته است: همه یهودیان از تو خسته شدهاند.
به گزارش روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت»، این جزئیات در کتابی با عنوان «تغییر رژیم: پشت پرده ریاستجمهوری امپراتوری دونالد ترامپ» نوشته مگی هابرمن و جاناتان سوان، خبرنگاران روزنامه آمریکایی «نیویورکتایمز»، مطرح شده است.
بر اساس مطالب مندرج در این کتاب، ترامپ پیش از اعلام طرح آتشبس در غزه، در گفتگوی تلفنی با نتانیاهو از او خواسته بود طرح ۲۰ مادهای مربوط به غزه را بپذیرد و با فریاد گفته بود: همه یهودیان از تو خسته شدهاند.
در این کتاب همچنین آمده است که استیو ویتکاف و جرد کوشنر به سوزی وایلز، رئیس دفتر ویژه ترامپ، هشدار داده بودند که نتانیاهو ممکن است با تماس با رئیسجمهور آمریکا تلاش کند این طرح را از مسیر خود خارج کند.
بر اساس این گزارش، مقامهای کاخ سفید که نگران تلاش نتانیاهو برای مختل کردن طرح غزه بودند، هنگام برقراری تماس تلفنی، کوشنر و ویتکاف را نیز روی خط نگه داشتند.
گفته میشود ترامپ از همان دقایق ابتدایی تماس، با لحنی خشمگین خطاب به نتانیاهو گفته است: نمیتوانی از این توافق عقبنشینی کنی. من بهترین دوستی هستم که اسرائیل تاکنون داشته است. همه از تو متنفرند، اما من پشت تو ایستادم. این توافق برای اسرائیل بسیار بزرگ و مهم است.
در کتاب مذکور نوشته شده که نتانیاهو در پی این فشارها ناچار به پذیرش توافق شده است. ۲ روز پس از این تماس پرتنش، ترامپ و نتانیاهو در یک نشست خبری مشترک حاضر شدند و در برابر افکار عمومی مدعی اتحاد و همبستگی شدند.
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