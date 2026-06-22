پکن: تفاهمنامه ایران و آمریکا به تحکیم آتش بس کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وانگ یی وزیرخارجه چین گفت: اجرای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا به تحکیم آتش‌بس و گشایش چشم‌اندازهای روابط کمک خواهد کرد.

وزیر امور خارجه چین تاکید کرد: ما از حق ایران برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود حمایت می‌کنیم.

وی افزود: ما آماده‌ایم تا به ارائه کمک و ایفای نقش سازنده در بازگرداندن صلح و ثبات در منطقه ادامه دهیم.

این در حالی است که پس از برگزاری اولین دور از مذاکرات تهران و واشنگتن در سوئیس، وزارت خارجه چین حمایت خود از تلاش‌های میانجیگری پاکستان و قطر را اعلام کرده بود.

این وزارتخانه ابراز امیدواری کرده بود که واشنگتن و تهران روند مذاکرات را حفظ کنند.