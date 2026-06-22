بازی ایران بلژیک در ترافیک اینترنت رکورد زد/ شکست طلسم ۸۸ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمارهای شرکت ارتباطات زیرساخت حاکی از آن است که از زمان اتصال نسبی اینترنت در تاریخ ۵ خردادماه ۱۴۰۵، پیک ترافیک مصرفی کشور هیچ‌گاه از عدد ۵.۵۰ ترابیت بر ثانیه فراتر نرفته بود. با این حال، تماشای مسابقه فوتبال ایران و بلژیک در شامگاه ۳۱ خردادماه، این روند را تغییر داد و ترافیک شبکه را به رکورد ۷.۵۶ ترابیت بر ثانیه رساند.

بر اساس داده‌های سامانه‌ پایش ترافیک شبکه (IRIX)، نمودار مصرف اینترنت در ۲۴ ساعت گذشته دو قله اصلی را نشان می‌دهد که گویای اوج‌گیری مصرف در ساعات ۲۳:۲۲ و ۰۰:۲۲ است. تحلیل دقیق‌تر نمودارها نشان می‌دهد افزایش ناگهانی ترافیک از ساعت ۲۲:۳۰، هم‌زمان با سوت آغاز بازی، کلید خورده است.

از نظر پراکندگی جغرافیایی نیز، کاربران تهرانی با بالاترین میزان مصرف اینترنت در این بازه زمانی، پیشتاز بوده‌اند. پس از تهران، کلان‌شهرهای تبریز، اصفهان و مشهد به ترتیب بیشترین سهم را در ثبت این رکورد ترافیکی داشته‌اند.