  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

بازی ایران بلژیک در ترافیک اینترنت رکورد زد/ شکست طلسم ۸۸ روزه

بازی ایران بلژیک در ترافیک اینترنت رکورد زد/ شکست طلسم ۸۸ روزه

هم‌زمان با برگزاری دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، ترافیک اینترنت کشور با عبور از سقف ۵.۵۰ ترابیت بر ثانیه، به عدد ۷.۵۶ ترابیت در ثانیه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمارهای شرکت ارتباطات زیرساخت حاکی از آن است که از زمان اتصال نسبی اینترنت در تاریخ ۵ خردادماه ۱۴۰۵، پیک ترافیک مصرفی کشور هیچ‌گاه از عدد ۵.۵۰ ترابیت بر ثانیه فراتر نرفته بود. با این حال، تماشای مسابقه فوتبال ایران و بلژیک در شامگاه ۳۱ خردادماه، این روند را تغییر داد و ترافیک شبکه را به رکورد ۷.۵۶ ترابیت بر ثانیه رساند.

بر اساس داده‌های سامانه‌ پایش ترافیک شبکه (IRIX)، نمودار مصرف اینترنت در ۲۴ ساعت گذشته دو قله اصلی را نشان می‌دهد که گویای اوج‌گیری مصرف در ساعات ۲۳:۲۲ و ۰۰:۲۲ است. تحلیل دقیق‌تر نمودارها نشان می‌دهد افزایش ناگهانی ترافیک از ساعت ۲۲:۳۰، هم‌زمان با سوت آغاز بازی، کلید خورده است.

از نظر پراکندگی جغرافیایی نیز، کاربران تهرانی با بالاترین میزان مصرف اینترنت در این بازه زمانی، پیشتاز بوده‌اند. پس از تهران، کلان‌شهرهای تبریز، اصفهان و مشهد به ترتیب بیشترین سهم را در ثبت این رکورد ترافیکی داشته‌اند.

بازی ایران بلژیک در ترافیک اینترنت رکورد زد/ شکست طلسم ۸۸ روزه

کد مطلب 6867808
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها