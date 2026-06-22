لرستان در سوگ «محمد حسین» ۱۴ ساله؛ روایت مداح کوچک و شهید بزرگ

خبرگزاری مهر- گروه استانها: بعضی خبرها تنها یک سطرند، اما پشت همان چند کلمه، جهانی از زندگی خوابیده است. خبر کوتاه بود؛ «محمدحسین شیراوند، دانشآموز ۱۴ ساله رومشکانی، پس از تحمل جراحات ناشی از حمله دشمن صهیونی- آمریکایی به شهادت رسید.»
اما آنچه در این جمله کوتاه دیده نمیشود، سالهایی است که پیش از آن گذشته بود؛ سالهایی که در کلاس درس، در کوچههای روستا، در مسجد و پای هیئت سپری شد.
در روزهای محرم، وقتی بلندگوهای هیئتها در روستاهای لرستان طنین میاندازند، نوجوانانی هستند که هنوز در میانه کودکی و جوانیاند اما دلشان با نام حسین(ع) گره خورده است.
محمدحسین یکی از همانها بود؛ نوجوانی که پیش از آنکه نامش در فهرست شهدا ثبت شود، در میان مردم شهر و روستایش به عنوان مداح اهلبیت(ع) شناخته میشد.
جنگ فقط ساختمانها را هدف نمیگیرد
جنگ اما همیشه فقط ساختمانها را هدف نمیگیرد. گاهی رؤیاها را نشانه میرود؛ دفترهای مدرسه را، نیمکتهای کلاس را و نوجوانانی را که هنوز فرصت نکردهاند همه آرزوهایشان را زندگی کنند.
حمله رژیم صهیونیستی به رومشکان نیز تنها یک نقطه جغرافیایی را هدف قرار نداد؛ خانوادههایی را داغدار کرد و دانشآموزانی را از مدرسه به آسمان برد.
محمدحسین مدتها در سکوت بیمارستان جنگید. در بخش مراقبتهای ویژه، جایی میان امید و انتظار.
خانواده چشم به راه معجزه بودند، دوستانش برای سلامتی او دعا میکردند و معلمانش هر روز سراغش را میگرفتند.
اما تقدیر مسیر دیگری نوشته بود. شب هفتم محرم، شبی که در فرهنگ عاشورایی یادآور «علی اصغر» کربلاست، پسر ۱۴ ساله رومشکان نیز از میان هیاهوی زمین عبور کرد و به روایت بسیاری از مردم، «امامحسینی» شد.
شهادت او تنها یک فقدان شخصی یا خانوادگی نیست؛ روایتی است از نسلی که در سختترین شرایط نیز پای باورهای خود ایستاده است. نسلی که در مدرسه درس میخواند، در مسجد نوحه میخواند و در بزنگاههای تاریخ، نامش در کنار نام شهیدان ثبت میشود.
نوجوانی میان کتاب و نوحه
آنهایی که محمدحسین را میشناختند، از او به عنوان نوجوانی آرام، متدین و مسئولیتپذیر یاد میکنند. دانشآموز پایه هشتم مدرسه شهید رهبری روستای آقاجان بود و در کنار تحصیل، حضور فعالی در برنامههای مذهبی داشت.
یکی از همکلاسیهایش میگوید: هر وقت مراسمی در مسجد برگزار میشد، محمدحسین جزو اولین نفرهایی بود که حضور داشت. اگر قرار بود مداحی کند، از روزها قبل خودش را آماده میکرد.
دوستانش میگویند او بیش از سنش پختگی داشت. اهل احترام به بزرگترها بود و میان همسالانش نیز محبوبیت خاصی داشت. همین ویژگیها باعث شد خبر شهادتش فراتر از یک خانواده، یک شهرستان و حتی یک استان را تحت تأثیر قرار دهد.
از رومشکان تا بخش مراقبتهای ویژه
حمله رژیم صهیونیستی به رومشکان، محمدحسین را با جراحات سنگین راهی بیمارستان کرد. روزهایی طولانی در کما سپری شد؛ روزهایی که خانواده میان امید و اضطراب زندگی میکردند.
در آن روزها، بسیاری از مردم لرستان نام او را شنیده بودند. نوجوانی که پزشکان برای نجاتش تلاش میکردند و مردم برای بازگشتش دعا میخواندند.
اما سرانجام بامداد هفتم محرم، انتظارها به پایان رسید و خبر شهادت او منتشر شد؛ خبری که به سرعت در استان پیچید.
نهمین شهید دانشآموز لرستان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به شهادت محمدحسین شیراوند به مهر میگوید: که با شهادت این نوجوان، شمار شهدای دانشآموز استان در جریان حملات اخیر دشمن به ۹ نفر رسیده است.
او محمدحسین را نوجوانی مؤمن و از مداحان اهلبیت(ع) توصیف کرده و گفته است که شهادت این دانشآموز در ایام عزاداری سیدالشهدا(ع)، جلوهای ویژه به زندگی و سرنوشت او بخشیده است.
او با بازخوانی روزهای پس از حمله به رومشکان میگوید محمدحسین از همان ساعات نخست حادثه با جراحات بسیار سنگین به مراکز درمانی منتقل شد و ماهها در شرایط دشوار جسمی برای ادامه زندگی جنگید. خانواده، کادر درمان و مردم استان در این مدت امیدوار بودند این نوجوان بتواند از بستر بیماری برخیزد و به زندگی عادی بازگردد، اما شدت آسیبها در نهایت مسیر دیگری را رقم زد.
معاون استاندار لرستان با بیان اینکه مردم استان در جریان حملات اخیر دشمن، شهدای متعددی را تقدیم کشور کردهاند، تأکید میکند: با شهادت محمدحسین شیراوند شمار شهدای دانشآموز لرستان به ۹ نفر رسیده است؛ آماری که به خوبی نشان میدهد تجاوز دشمن، تنها تأسیسات و زیرساختها را هدف قرار نداده بلکه آیندهسازان یک سرزمین را نشانه رفته است.
او همچنین به شهادت پنج نفر از فرهنگیان استان در این حوادث اشاره میکند و میگوید جامعه تعلیم و تربیت لرستان در ماههای اخیر داغهای سنگینی را تجربه کرده است؛ داغهایی که در حافظه جمعی مردم استان باقی خواهد ماند.
پورعلی در ادامه، شهادت دانشآموزان را نمادی از ایستادگی ملت ایران توصیف میکند و معتقد است نسل نوجوان امروز، همانند نسلهای پیشین، در بزنگاههای تاریخی نشان داده که پای آرمانها و ارزشهای خود ایستاده است.
افزایش شمار شهدای دانشآموز، موضوعی است که بار دیگر توجه افکار عمومی را به پیامدهای انسانی جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی- صهیونی جلب کرده است؛ پیامدهایی که تنها در آمار و ارقام خلاصه نمیشوند و پشت هر عدد، زندگی یک نوجوان، یک خانواده و یک آینده قرار دارد.
وقتی مدرسه عزادار میشود
شهادت یک دانشآموز تنها یک فقدان فردی نیست؛ مدرسه را نیز داغدار میکند. نیمکتی که خالی میماند، دفترهایی که ناتمام میمانند و همکلاسیهایی که ناگهان با مفهوم فقدان روبهرو میشوند.
سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در گفتوگو با مهر، محمدحسین را الگویی برای نسل نوجوان دانسته و تأکید کرده است که صبوری، ایمان و استقامت این دانشآموز میتواند الهامبخش جوانان باشد.
وی در توصیف این نوجوان شهید از واژههایی استفاده میکند که بیش از هر چیز بر هویت فرهنگی و ملی او تأکید دارد. به گفته او، محمدحسین نه فقط یک دانشآموز، بلکه نوجوانی عاشق اهلبیت(ع) بود که بخش مهمی از زندگی خود را در مسیر فعالیتهای مذهبی و فرهنگی سپری میکرد.
سهرابی با اشاره به ماهها مقاومت این نوجوان در برابر جراحات ناشی از حمله رژیم صهیونیستی، میگوید محمدحسین با وجود سن کم، نمونهای از صبر و استقامت را به نمایش گذاشت. روزهایی که در بیمارستان سپری شد، تنها یک نبرد جسمی نبود؛ آزمونی بزرگ برای خانوادهای بود که با امید به بهبودی فرزندشان روزها را پشت سر میگذاشتند.
به اعتقاد مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، شهادت این دانشآموز در شب هفتم محرم، پیوندی نمادین میان زندگی او و دلبستگیاش به مکتب عاشورا ایجاد کرده است. نوجوانی که سالها نام امام حسین(ع) را در هیئتها زمزمه میکرد، سرانجام در روزهای عزاداری آن حضرت به کاروان شهیدان پیوست.
سهرابی معتقد است محمدحسین میتواند به الگویی ماندگار برای نسل نوجوان تبدیل شود؛ نسلی که بیش از هر زمان دیگری به الگوهای واقعی از ایمان، مسئولیتپذیری و استقامت نیاز دارد.
او همچنین با محکوم کردن حملهای که به مجروح شدن و شهادت این نوجوان انجامید، تأکید میکند که چنین حوادثی بار دیگر ماهیت ضدانسانی رژیمی را آشکار میسازد که در اقدامات خود حتی کودکان و دانشآموزان را نیز از آسیب مصون نمیدارد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان میگوید نام محمدحسین از این پس تنها در دفتر حضور و غیاب مدرسه ثبت نخواهد شد؛ بلکه در حافظه فرهنگیان، دانشآموزان و مردم استان به عنوان نماد مظلومیت و مقاومت ماندگار خواهد ماند.
محرم؛ فصل پیوند اشک و حماسه
شهادت محمدحسین در شب هفتم محرم، برای بسیاری از مردم لرستان معنایی فراتر از یک تقارن زمانی دارد. نوجوانی که سالها در مجالس عزاداری اهلبیت(ع) نوحه خوانده بود، در همان روزهای سوگواری به شهادت رسید.
در فرهنگ عاشورایی، شهادت همواره با مفاهیمی چون ایثار، وفاداری و مقاومت پیوند خورده است. شاید به همین دلیل است که بسیاری از مردم رومشکان و لرستان، از محمدحسین به عنوان «مداحی که به روضه پیوست» یاد میکنند.
صدایی که خاموش نشد
محمدحسین شیراوند دیگر در میان همکلاسیهایش حضور ندارد. دیگر در مسجد روستا مداحی نخواهد کرد و دیگر دفترهای مدرسهاش ورق نخواهد خورد. اما برخی صداها با رفتن صاحبانشان خاموش نمیشوند.
صدای نوجوانی که در هیئتها نام حسین(ع) را زمزمه میکرد، حالا در حافظه جمعی مردم لرستان ماندگار شده است؛ همانگونه که نام او در کنار دیگر شهدای دانشآموز استان ثبت شده است.
شاید سالها بعد، وقتی نسل جدید از شهدای این سرزمین میشنود، نام محمدحسین شیراوند تنها یادآور یک نوجوان ۱۴ ساله نباشد؛ یادآور پسری باشد که از کلاس درس تا محراب نوحهخوانی راهی کوتاه داشت و سرانجام در هفتم محرم، روایت زندگیاش به بخشی از تاریخ مقاومت این سرزمین تبدیل شد.
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