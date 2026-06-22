ولی زاده: «میز مذاکره» ادامه میدان نبرد است؛ دشمن به اهدافش نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربانمحمد ولیزاده میگوید: تجربه جنگ اخیر نشان داد که حمایت مردمی و انسجام داخلی همچنان مهمترین پشتوانه جمهوری اسلامی در عرصههای نظامی و سیاسی است و همین پشتوانه باید در روند مذاکرات نیز مورد استفاده قرار گیرد.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران روز شنبه در حاشیه مراسم نخستین سالگرد «شهدای اقتدار» سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) و سازمان بسیج مستضعفین، اظهار داشت: دشمنان جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر نتوانستند به اهداف تعیینشده خود دست یابند و در نهایت با بنبست روبهرو شدند.
او با بیان اینکه «میز مذاکره ادامه میدان مبارزه است»، افزود: همانگونه که نیروهای نظامی در عرصه میدانی از منافع کشور دفاع میکنند، تیمهای دیپلماتیک نیز باید با تکیه بر اقتدار ملی و حمایت افکار عمومی، مطالبات و حقوق ایران را دنبال کنند.
ولیزاده همچنین خطاب به مذاکرهکنندگان کشورمان گفت: مردم به نمایندگان خود در عرصه دیپلماسی اعتماد دارند، اما تجربه گذشته باعث شده نسبت به تعهدات طرفهای مقابل با دیده تردید بنگرند.
به گفته او، هرگونه مذاکره باید بر پایه حفظ منافع ملی، عزت و استقلال کشور انجام شود.
این فرمانده سپاه در بخش دیگری از سخنانش به مراسم گرامیداشت شهدای اقتدار اشاره کرد و گفت: در این آیین یاد ۱۰ عضو سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) که در روزهای نخست درگیریها جان خود را از دست دادند، گرامی داشته شده است.
به گفته او، این مراسم بهصورت مشترک با سازمان بسیج مستضعفین برگزار شده و در مجموع از ۵۷ نفر از شهدای وابسته به دو مجموعه یاد شده است؛ افرادی که بخشی از آنان از شهرستان ری بودهاند.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) همچنین حضور خانوادهها، بسیجیان و اقشار مختلف مردم در این مراسم را نشانهای از تداوم حمایت از نظام جمهوری اسلامی و پایبندی به ارزشهای انقلاب دانست.
او تأکید کرد: حفظ یاد و آرمانهای کشتهشدگان، بهویژه در شرایط کنونی منطقه، بخشی از مسئولیت نهادهای حاکمیتی و اجتماعی است و ایران اسلامی مسیر خود را بر پایه «فرهنگ ایثار و مقاومت» ادامه خواهد داد.
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