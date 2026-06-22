کیامهر: ۱۰ هزار انشعاب جدید برق در آذربایجان غربی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر کیامهر ظهر دوشنبه ششمین مانور طرح مهتاب در استان از اجرای گسترده برنامه‌های اصلاح و مدیریت شبکه برق در قالب «طرح مهتاب» با هدف مدیریت هوشمند تلفات و کاهش فشار شبکه خبرداد و افزود: در این طرح، گروه‌های عملیاتی به‌صورت مستمر برای بازرسی فنی، تست سلامت کنتورها و همچنین اصلاح و استانداردسازی شبکه‌های توزیع در سطح استان فعالیت می‌کنند و هدف‌گذاری انجام‌شده، کاهش حدود ۲ درصدی تلفات انرژی است.

وی با اشاره به تحقق ۷۴ درصدی در بخش جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز استان، افزود: در حوزه توسعه فروش انشعاب نیز از هدف‌گذاری ۱۰ هزار مورد، تاکنون ۹ هزار و ۳۶۵ انشعاب عملیاتی شده و همچنین ۴ هزار و ۱۷۰ انشعاب غیردائم در سطح استان واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی، خاطرنشان‌کرد: در بخش مدیریت بار، یک هزار و ۸۴۴ انشعاب به دلیل عبور از سقف قدرت قراردادی محدود شده‌اند.

وی همچنین از تبدیل ۲۵۴ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگه‌دار در راستای بهبود پایداری شبکه خبر داد.

کیامهر با اشاره به بخش کشاورزی نیز گفت: تاکنون ۱۸ هزار حلقه چاه کشاورزی مورد تست و پایش قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حوزه کنتورهای هوشمند نیز تاکنون ۲ هزار و ۲۵۲ کنتور در بخش اداری، ۲۷ هزار کنتور در بخش تجاری و ۱۷ هزار و ۲۹۷ کنتور در بخش کشاورزی نصب و عملیاتی شده است.

کاهش ۵ درصدی مصرف برق با اجرای طرح مهتاب

در ادامه معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی نیزبا بیان اینکه در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۹ هزار انشعاب جدید برق در استان به مشترکان واگذار شده است، گفت: این رقم، بیانگر رشد قابل توجه در توسعه خدمات‌رسانی و افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

ابراهیم عقابی با اشاره به روند اجرای طرح‌های مدیریت مصرف اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز دوره اوج بار و اجرای «طرح مهتاب»، اقدامات کنترلی و پایشی در سطح استان منجر به کاهش حدود ۵ درصدی پیک مصرف نسبت به سال گذشته شده است.

وی افزود: در حال حاضر برای ۲ هزار و ۲۰۱ دستگاه اجرایی استان کنتور هوشمند نصب شده و از طریق سامانه‌های کنترلی، میزان مصرف این دستگاه‌ها به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود.

عقابی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت الگوی مصرف هستند، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، این دستگاه‌ها باید در ساعات اداری حدود ۳۰ درصد و پس از پایان وقت اداری بین ۶۰ تا ۷۰ درصد نسبت به مصرف سال گذشته صرفه‌جویی داشته باشند.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی ادامه داد: با وجود همراهی بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها، در روز ۳۱ خرداد ۶۶۳ دستگاه اجرایی به دلیل عبور از سقف تعیین‌شده مصرف، مشمول محدودیت شده و برق آن‌ها به‌مدت ۱۵ دقیقه از طریق لیمیترها قطع شد.

وی همچنین با اشاره به ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز گفت: در قالب اجرای طرح مهتاب، بیش از ۵ هزار انشعاب غیرمجاز در سطح استان شناسایی و تعیین‌تکلیف شده است که با نصب کنتور، امکان ثبت و مدیریت دقیق مصرف برای آن‌ها فراهم شده است.