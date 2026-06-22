به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عرفانی صبح دوشنبه در نشست خبری سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی اظهار کرد: با برنامهریزی برای توسعه کشت چغندر قند پاییزه در استان، علاوه بر افزایش بهرهوری آب، امکان صرفهجویی حدود ۶۰ درصدی در مصرف آب و تأمین بخشی از نیاز کارخانههای قند استان فراهم میشود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به شرایط اقلیمی استان بیان کرد: خراسان رضوی استانی گرم و خشک است و حدود ۸۵ درصد کشاورزی آن به منابع آب زیرزمینی وابسته است و تنها ۱۵ درصد به صورت دیم انجام میشود؛ بنابراین افزایش بهرهوری در استفاده از منابع آب یکی از مهمترین رویکردهای بخش کشاورزی استان به شمار میرود.
تولید ۲۹ محصول زراعی در خراسان رضوی
وی با بیان اینکه در استان خراسان رضوی ۲۹ محصول زراعی تولید میشود، افزود: سطح زیرکشت محصولات آبی در استان بیش از ۴۳۰ هزار هکتار و سطح زیرکشت محصولات دیم حدود ۲۰۸ هزار هکتار است. مجموع تولید محصولات زراعی آبی استان نیز بیش از پنج میلیون و ۷۸۳ هزار تن و تولید محصولات دیم حدود ۲۰۶ هزار تن برآورد میشود.
عرفانی ادامه داد: خراسان رضوی حدود ۶ درصد از کل تولید محصولات زراعی کشور را به خود اختصاص داده و از این نظر در رتبه سوم کشور قرار دارد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت تولید غلات در امنیت غذایی کشور گفت: حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نیاز غذایی کشور از طریق غلات بهویژه گندم تأمین میشود، از این رو پایداری تولید این محصول در استان از اولویتهای اصلی بخش کشاورزی است.
وی افزود: امسال سطح زیرکشت گندم آبی در استان ۱۴۶ هزار هکتار و گندم دیم ۱۵۵ هزار هکتار است و پیشبینی میشود بیش از ۷۰۰ هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شود که حدود ۴۴۰ تا ۴۵۰ هزار تن آن به سیلوهای دولتی تحویل خواهد شد.
۶۰ مرکز خرید گندم در خراسان رضوی فعال است
عرفانی با اشاره به مراکز خرید گندم در استان گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ مرکز خرید گندم در خراسان رضوی فعال است که تاکنون حدود ۱۴۵ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری و به سیلوها منتقل شده است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی همچنین با تأکید بر اهمیت حفظ حاصلخیزی خاک بیان کرد: خاک یک موجود زنده است و حدود ۹۷ درصد نیاز غذایی بشر به آن وابسته است؛ به همین دلیل افزایش ماده آلی خاک در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا کشاورزان تشویق میشوند حداقل ۳۰ درصد بقایای گیاهی پس از برداشت را به خاک بازگردانند تا میزان کربن آلی خاک افزایش یابد.
وی درباره تولید جو در استان نیز گفت: سطح زیرکشت جو در استان حدود ۱۰۰ هزار هکتار است و تاکنون حدود ۷۰ درصد مزارع برداشت شده و پیشبینی میشود بیش از ۴۰۰ هزار تن جو تولید شود. با توجه به جایگاه خراسان رضوی در دامپروری و تأمین گوشت قرمز کشور، حدود ۶۰ درصد نیاز استان به جو از تولید داخلی تأمین میشود.
عرفانی به طرح توسعه کشت چغندر قند پاییزه اشاره کرد و گفت: در این روش بذر چغندر در مهرماه کشت و محصول در خردادماه برداشت میشود. با توجه به استفاده از بارندگیهای پاییز و زمستان، مصرف آب در این روش حدود ۶۰ درصد کمتر از کشت بهاره است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: متوسط مصرف آب در کشت بهاره چغندر قند حدود ۱۲ هزار مترمکعب در هر هکتار است، در حالی که در کشت پاییزه این میزان به حدود پنج تا شش هزار مترمکعب کاهش مییابد.
وی با بیان اینکه امسال حدود ۱۰۰ هکتار چغندر قند پاییزه در استان کشت شده است، گفت: از این سطح حدود ۶ هزار تن محصول تولید شده که به کارخانههای قند شیروان و جوین تحویل داده شده است.
عرفانی تأکید کرد: برای توجیه اقتصادی و تأمین خوراک پایدار کارخانههای قند استان، لازم است سطح کشت چغندر قند پاییزه حداقل به هزار هکتار برسد که در این صورت حدود ۶۰ هزار تن محصول تولید خواهد شد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خواستار همکاری بیشتر کارخانههای قند با کشاورزان شد و گفت: در صورت تأمین بذر و عقد قرارداد با کشاورزان، ظرفیت توسعه این نوع کشت در شهرستانهایی مانند تایباد، تربتجام، سرخس و داورزن وجود دارد و میتوان با توسعه آن علاوه بر صرفهجویی در مصرف آب، اشتغال و بهرهوری بخش کشاورزی استان را نیز افزایش داد.
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