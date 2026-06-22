اختصاص ۱۰۲ هکتار از اراضی پایاب سد سهند به کلزا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیزاده روز دوشنبه در گفتگویی توجه به تغییر الگوی کشت و اجرای برنامه‌های مختلف و متنوع برای کشاورزان و زارعان هشترودی را از جمله فعالیت‌های ترویجی جهاد کشاورزی در راستای توسعه کشت کلزا عنوان کرد و اظهار داشت: این برنامه‌های آموزشی در طول سال و برای همه بهره‌برداران کشاورزی منطقه به طور مرتب و منظم برگزار می‌شود که نتایج بسیار مطلوبی در پی داشته است.

وی کشت دانه‌های روغنی کلزا را بهترین و مناسب‌ترین محصول برای جایگزینی محصولات پرآب‌بر برشمرد که علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، از نظر اقتصادی نیز برای کشاورزان، به‌ویژه در گندم‌زارها، سودآور بوده و توجیه اقتصادی و معیشتی دارد.

علیزاده یکی از مهم‌ترین برتری‌های کشت کلزا نسبت به سایر محصولات را امکان کاشت پس از برداشت گندم عنوان کرد که از نظر فنی، هزینه‌ای و سهولت اجرا دارای مزیت‌های فراوانی است.

وی پیش‌بینی کرد در سال زراعی جاری از اراضی زیرکشت شهرستان هشترود بیش از ۱۸۰ تن محصول کلزا برداشت شود.

علیزاده ادامه داد: از مجموع ۱۰۲ هکتار اراضی زیرکشت کلزا در پایاب سد سهند، امسال حدود ۵۰ هکتار به دلیل سرمازدگی دچار خسارت شده است.

وی میزان متوسط برداشت از هر هکتار اراضی زیرکشت کلزا را ۲.۵ تا سه تن اعلام کرد.