شهریاری: امنیت ملی حاصل اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن شهریاری ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری با اشاره به نقش آیت‌الله خامنه‌ای در استمرار انقلاب اسلامی بیان کرد: رهبر انقلاب ۴۷ سال پای انقلاب ایستادند، برای آن تلاش کردند، دولت‌ها را تراز کردند، ناترازی‌ها را حل کردند و انقلاب را رشد دادند. جامعه نیز در برابر فتنه‌های متعدد آب‌دیده شد و اگر این هدایت و رهبری نبود، بنیان انقلاب آسیب می‌دید.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان ادامه داد: در بسیاری از انقلاب‌های جهان، پس از پیروزی انقلاب، مسیر آن تغییر کرده است. در انقلاب‌هایی مانند انقلاب فرانسه یا انقلاب اکتبر، کسانی که انقلاب را شکل دادند کنار گذاشته شدند و افراد دیگری که نقشی در انقلاب نداشتند بر سر کار آمدند و در نتیجه انقلاب از مسیر اصلی خود خارج شد. اما انقلاب اسلامی ایران چنین سرنوشتی پیدا نکرد.

وی با بیان اینکه از همان ابتدای انقلاب، مردم‌سالاری دینی با حضور مردم در انتخابات و صندوق‌های رأی شکل گرفت،گفت: دموکراسی هزینه دارد و ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته سختی‌ها و فشارهای زیادی را تحمل کرده و مانند آهن آب‌دیده در برابر فشارها مقاوم شده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان به درس‌های واقعه کربلا اشاره کرد و افزود: هر جامعه‌ای که سخن امام جامعه را نشنود، هزینه خواهد داد. کربلا نمونه‌ای از این وضعیت بود؛ جامعه‌ای که مسلمان اما بی‌تفاوت، فاقد بصیرت و دشمن‌شناسی و امام‌شناسی بود.

شهریاری تأکید کرد: امروز نیز دشمن تلاش می‌کند رفتار جامعه را تغییر دهد، همان‌گونه که پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) در حدود ۵۰ سال رفتار جامعه تغییر کرد و اسلام نبوی به اسلام اموی تبدیل شد، اکنون نیز دشمن در تلاش است رفتار جامعه ایرانی را تغییر دهد.

وی با تاکید بر اینکه اگر رفتار جامعه تغییر کند، ساختار جامعه نیز تغییر خواهد کرد ادامه داد: یکی از مأموریت‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر، تبیین مسائل و پاسخ به شبهات است تا از تغییر رفتار جامعه جلوگیری شود و کنش‌های اجتماعی در تراز انقلاب باقی بماند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان با اشاره به اهمیت همبستگی و اقتدار ملی بیان کرد: امنیت ملی حاصل اقتدار ملی است؛ اقتدار ملی مانند ساختمانی با ستون‌های متعدد است که در نهایت امنیت را برای جامعه فراهم می‌کند.

شهریاری اظهار کرد: اقتدار این سرزمین حاصل اقتدار رهبر و ملت است و بهترین راه تقویت آن، انسجام و همبستگی ملی است لذا نباید اجازه داد اختلافات داخلی بهانه‌ای برای دشمن شود.

وی گفت: دشمنان تلاش می‌کنند از هر نشانه‌ اختلاف برای فشار یا اقدام علیه ایران استفاده کنند و هر اقدامی که انسجام ملی را تضعیف کند در واقع به تکمیل پازل دشمن کمک می‌کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان عنوان کرد: در ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۱۸ هسته تخصصی در حوزه‌های مختلف فعال است و برای حوزه‌های آموزشی، دانشگاهی و سایر بخش‌ها کارگروه‌هایی تشکیل شده است. یکی از موضوعاتی که در این شورا مورد بررسی قرار گرفته، مسائل حوزه بهداشت و درمان از جمله موضوع زیرمیزی در نظام پزشکی است.

شهریاری به سامانه سو اشاره و اضافه کرد: مسئولان برخی دستگاه ها ناترازی دارند که به سراغ آن ها رفته ایم؛ گزارش تخلفات از طریق این سامانه به دبیر ستاد اعلام و سپس به رئیس ستاد ارسال می شود که نام گزارش دهنده نیز محفوظ است لذا ظرفیت این سامانه باید مورد توجه قرار گیرد.