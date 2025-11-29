به گزارش خبرنگار مهر، بهمن شهریاری عصر امروز شنبه در نشست خبری که در دفتر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: تجربه دشمن اینگونه است که تغییر رفتار در جوامعی که ایدئولوژی دارند باعث از بین رفتن انقلاب و تغییر ساختار در آن جوامع می‌شود لذا آنها به دنبال تغییر رفتار در جامعه هستند.

دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر خوزستان با بیان اینکه دشمن معتقد است رفتار جامعه با ایجاد گره در ذهن تشکیک و با ایجاد شبهه تغییر می‌کند، ادامه داد: به دنبال آن کنشگری از نوع نافرمانی مدنی در جامعه ایجاد می‌شود؛ دشمن از سال ۲۰۰۱ تاکنون، ۲۱ کشور را با روش تغییر رفتار، دچار تغییر ساختار کرده است.

وی با تاکید بر اینکه کم کاری‌ها، سبب می‌شود دشمن به اهداف خود برسد، بیان کرد: متأسفانه گاهی سخن‌های نابجا و یا حتی سکوت‌ها، تکمیل کننده نقشه ناقص دشمن است لذا باید شبکه ای تبیین گر ایجاد شود.

دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر خوزستان، دین خداوند را مظلوم دانست و افزود: باید دین خدا را برجسته کنیم و اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه احیا شود به فرموده امام محمد باقر (ع) راه‌ها امن و رزق‌ها فراوان می‌شود.

شهریاری فعالیت‌های ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر را در ۱۸ حوزه تخصصی اعلام و عنوان کرد: پیگیری کارکرد مسئولین یکی از این عرصه‌ها است که قصد داریم حقوق مردم را از مسئولین پیگیری کرده و سنگ جلو راه مردم برداشته شود.

وی مسائل حقوقی را عرصه‌ای دیگر برشمرد و افزود: گاهی از میزهای خدمت نماز جمعه پرونده‌هایی دریافت می‌کنیم که به آنها مشاوره حقوقی رایگان ارائه می‌کنیم. مسائل زیست محیطی، آموزشی، بهداشتی و درمانی از دیگر عرصه‌ها هستند.

دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر خوزستان با بیان اینکه باید به جامعه آگاهی دهیم و مردم را در چنین عرصه‌هایی سازماندهی کنیم، گفت: چنانچه در هر کدام از عرصه‌ها تشکیلاتی از سوی مردم شکل گیرد به آنها مجوز می‌دهیم و از نظر حقوقی آنها را حمیت حمایت می‌کنیم. همچنین تلاش می‌کنیم دین را به وسیله مردم احیا کنیم.

شهریاری اظهار کرد: شهید حسین پور، شهید محمد حسن راستگو، شهید عبدالرضا بهمئی و شهید محمدعلی کاظمی شهدای امر به معروف و نهی از منکر خوزستان هستند که این شهدا نسبت به منکرات در جامعه بی تفاوت نبودند از این رو ویژه هستند. در کنار شهدا مجروحان و جانبازانی در حوزه احیای امر به معروف و نهی از منکر داریم.

وی اعلام کرد: یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر روز دوشنبه دهم آذر ساعت ۹ صبح در سالن شهید سلیمانی ملی راه برگزار می‌شود.

دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر خوزستان، هدف از برگزاری این یادواره را گرامیداشت یاد شهدا و ارج نهادن به خانواده شهدا اعلام کرد و افزود: ما در بستر تعامل در پی احیای دین خدا و فریضه امر به معروف و نهی از منکر هستیم.

شهریاری با تاکید بر اینکه، برای نجات جامعه باید به سراغ هویت رفت نه رفتارهای کوچک، بیان کرد: اگر هویتی از جامعه گرفته شود به سراغ هویت کاذب می‌رود. گاهی به جای حرکت به سمت علت‌ها و رفع آنها به سراغ معلول‌ها می‌رویم و این نمی‌تواند اثربخش باشد.