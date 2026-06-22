هزار موکب در مسیر عشق؛ البرز، پایتختِ عزاداری اقوام ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی ولاییبرحق با اشاره به گستردگی فعالیتهای مذهبی در استان البرز اظهار کرد: در استان ما حدود چهار هزار هیئت مذهبی فعال است که نزدیک به نیمی از آنها در شهرستان کرج مستقر هستند.
وی افزود: همچنین حدود ۲۰ هزار هیئت خانگی در البرز بهصورت منظم جلسات مذهبی برگزار میکنند که برای فعالیت خود نیازی به اخذ مجوز ندارند.
وی با تأکید بر ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی استان البرز نصریح کرد: البرز زیستبومی متنوع دارد و اقوام مختلف در کنار یکدیگر با همدلی و انسجام زندگی میکنند که این همدلی در مناسبتهای مذهبی، بهویژه در ماه محرم، جلوهای آشکارتر پیدا میکند و آیینهای عزاداری اقوام گوناگون ایرانی در نقاط مختلف استان برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به برخی از این آیینها تصریح کرد: بخشی از هموطنان خوزستانی، گیلانی، بختیاری و لرستانی در نقاط مختلف استان مراسمهای ویژه خود را برگزار میکنند و جلوههای متنوع و زیبایی از عزاداری حسینی را به نمایش میگذارند.
ولاییبرحق همچنین از برگزاری اجتماع بزرگ «یومالعباس» در کرج خبر داد و گفت: این مراسم روز چهارشنبه همزمان با تاسوعای حسینی مقابل امامزاده حسن(علیه السلام ) کرج برگزار میشود و در آن از اقوام مختلف دعوت شده است. همچنین موکبهای متعددی برای خدمترسانی به عزاداران حسینی برپا خواهد شد.
وی با اشاره به برنامهریزی دقیق برای برگزاری مراسمهای محرم گفت: تلاش شده است تا برنامهها بهگونهای تنظیم شود که تداخلی میان اجتماعات مردم در میدان، در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب و خونخواهی قائد شهید، ایجاد نشود و هیئتها بتوانند مراسم خود را پیش یا پس از این تجمعها برگزار کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز در پایان تأکید کرد: مجموعه این فعالیتها، حرکتی فرهنگی و اجتماعی گسترده را رقم زده که نمادی از همبستگی، هویت اسلامی ـ ایرانی و عشق مردم استان به مکتب اهلبیت(علیهم السلام) است.
وی با بیان اینکه هیئتهای مذهبی نقش مهمی در تربیت اجتماعی و فرهنگی جامعه دارند، خاطرنشان کرد: مکتب امام حسین(علیه السلام)، مکتب ایثار، مقاومت و جانفشانی است و مراسمهای محرم فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، و تقویت معرفت و بصیرت در جامعه به شمار میرود.
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