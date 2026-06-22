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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

هزار موکب در مسیر عشق؛ البرز، پایتختِ عزاداری اقوام ایران

هزار موکب در مسیر عشق؛ البرز، پایتختِ عزاداری اقوام ایران

کرج-  مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز ازبرپایی گسترده موکب‌ها و هیئت‌های عزاداری درایام ماه محرم خبر داد و گفت:ازابتدای ماه محرم تاکنون حدود هزارموکب وایستگاه صلواتی در نقاط مختلف استان برپاشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ولایی‌برحق با اشاره به گستردگی فعالیت‌های مذهبی در استان البرز اظهار کرد: در استان ما حدود چهار هزار هیئت مذهبی فعال است که نزدیک به نیمی از آن‌ها در شهرستان کرج مستقر هستند.

وی افزود: همچنین حدود ۲۰ هزار هیئت خانگی در البرز به‌صورت منظم جلسات مذهبی برگزار می‌کنند که برای فعالیت خود نیازی به اخذ مجوز ندارند.

وی با تأکید بر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی استان البرز نصریح کرد: البرز زیست‌بومی متنوع دارد و اقوام مختلف در کنار یکدیگر با همدلی و انسجام زندگی می‌کنند که این همدلی در مناسبت‌های مذهبی، به‌ویژه در ماه محرم، جلوه‌ای آشکارتر پیدا می‌کند و آیین‌های عزاداری اقوام گوناگون ایرانی در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به برخی از این آیین‌ها تصریح کرد: بخشی از هم‌وطنان خوزستانی، گیلانی، بختیاری و لرستانی در نقاط مختلف استان مراسم‌های ویژه خود را برگزار می‌کنند و جلوه‌های متنوع و زیبایی از عزاداری حسینی را به نمایش می‌گذارند.

ولایی‌برحق همچنین از برگزاری اجتماع بزرگ «یوم‌العباس» در کرج خبر داد و گفت: این مراسم روز چهارشنبه همزمان با تاسوعای حسینی مقابل امامزاده حسن(علیه السلام ) کرج برگزار می‌شود و در آن از اقوام مختلف دعوت شده است. همچنین موکب‌های متعددی برای خدمت‌رسانی به عزاداران حسینی برپا خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری مراسم‌های محرم گفت: تلاش شده است تا برنامه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که تداخلی میان اجتماعات مردم در میدان، در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب و خونخواهی قائد شهید، ایجاد نشود و هیئت‌ها بتوانند مراسم خود را پیش یا پس از این تجمع‌ها برگزار کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز در پایان تأکید کرد: مجموعه این فعالیت‌ها، حرکتی فرهنگی و اجتماعی گسترده را رقم زده که نمادی از همبستگی، هویت اسلامی ـ ایرانی و عشق مردم استان به مکتب اهل‌بیت(علیهم السلام) است.

وی با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی نقش مهمی در تربیت اجتماعی و فرهنگی جامعه دارند، خاطرنشان کرد: مکتب امام حسین(علیه السلام)، مکتب ایثار، مقاومت و جان‌فشانی است و مراسم‌های محرم فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، و تقویت معرفت و بصیرت در جامعه به شمار می‌رود.

کد مطلب 6867954

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