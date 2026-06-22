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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

الکعبی خبر داد؛ ۱۳ کشته و ۶۶ زخمی در انفجار «راس لفان» قطر

الکعبی خبر داد؛ ۱۳ کشته و ۶۶ زخمی در انفجار «راس لفان» قطر

وزیر انرژی قطر با اشاره به حادثه انفجار شب گذشته در منطقه صنعتی راس لفان اعلام کرد: در پی این حادثه ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۶۶ نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر در خصوص حادثه انفجار شب گذشته در منطقه راس لفان توضیحاتی ارائه کرد.

الکعبی گفت که حادثه منطقه راس لفان در روز گذشته یک اتفاق بوده و اقدام خرابکانه‌ای نبوده است.

وی خبر داد که در پی این حادثه ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۶۶ نفر مجروح شدند.

این مقام قطری تصریح کرد که تاسیسات قطر انرژی و بندر راس لفان و صادرات گاز طبیعی تحت تاثیر آتش‌سوزی قرار نخواهند گرفت.

وی در پایان اشاره کرد که هیچ خطر زیست محیطی ناشی از انفجار در راس لفان وجود ندارد.

کد مطلب 6868068

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