مشارکت مردم خوزستان در مدیریت مصرف برق کلید عبور از پیک گرما است

علی خدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز هفته مدیریت مصرف اظهار کرد: نام گذاری این هفته در تقویم کاری صنعت برق، فرصتی برای یادآوری یک حقیقت ساده است؛ تامین برق پایدار در استانی با شرایط اقلیمی خوزستان، یک کار جمعی محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان افزود: در این روزهای بسیار گرم، تجهیزات شبکه تحت فشار مداوم هستند و همراهی مردم در مدیریت مصرف، دقیقا به معنای حفظ پایداری انرژی برای همه خانه ها و مراکز خدماتی است.

خدری با تاکید بر اینکه مدیریت مصرف نباید تنها به معنای اعمال محدودیت دیده شود، تصریح کرد: هدف ما ایجاد یک همکاری دوطرفه است تا مردم بدانند که تغییرات کوچک در رفتار مصرفی، مانند مدیریت استفاده از لوازم پرمصرف در ساعات اوج بار از ۱۳ تا ۱۸ یا خاموش کردن کولرهای اضافی، مستقیماً از بروز نوسانات و قطعی های ناخواسته جلوگیری می کند.

وی با اشاره به اهمیت عدالت در توزیع انرژی بیان کرد: وقتی مشترکان در مناطق مختلف با رعایت الگوی مصرف، بار شبکه را کنترل می کنند، در واقع به هم نوعان خود در سایر مناطق کمک می کنند تا آن ها نیز از نعمت برق پایدار بهره مند بمانند و این همان جوهره همدلی است که در شرایط سخت تابستان خوزستان به یاری صنعت برق می آید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در پایان ضمن قدردانی از صبر و همراهی مردم افزود: همکاران ما در بخش های فنی و عملیاتی به صورت شبانه روزی در حال پایش شبکه و رفع مشکلات احتمالی هستند، اما موفقیت در روزهای گرم پیش رو در گرو این است که همه، از اصناف گرفته تا مشترکان خانگی، خود را بخشی از جریان پایداری بدانند تا تابستان امسال با آرامش سپری شود.