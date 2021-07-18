حسین قدیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با وارد شدن به روزهای گرم تابستان در هفته جاری برنامه‌ریزی برای کنترل مصرف برق در بخش‌های خانگی، صنعتی و روشنایی معابر در حال انجام است.

وی تصریح کرد: در ۱۰ روز گذشته با کاهش دمای هوا و همچنین همراهی مشترکان در مصرف برق، ما اعمال خاموشی‌ها را شاهد نبودیم و در هفته جاری با اعلام هواشناسی و گرم شدن هوا احتمال افزایش مصرف انرژی وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل به پایداری شبکه در روزهای اخیر و رعایت سقف مجاز اعلام شده در بحث مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: با همراهی مشترکان صنعتی، اداری و تجاری سعی کردیم تا بیشتر از سقف مجاز کشوری مصرف انرژی را شاهد نباشیم.

قدیمی افزود: همچنان در هفته جاری بیشترین خاموشی‌ها متوجه بخش صنعت، ادارات و بخش کشاورزی خواهد شد و انتظار می‌رود با کاهش ۱۰ درصدی مصرف مشترکان خانگی از روزهای گرم پیش روی تابستان عبور کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بیشترین دغدغه ما بارهای سرمایشی و روشنایی در معابر بود که در این زمینه کنترل‌های لازم انجام خواهد شد تا برق‌های تزئینی در ساختمان‌ها و فروشگاه‌های خاص کنترل و خاموشی آنها اعمال شود.

قدیمی اضافه کرد: ما از صاحبان واحدهای مسکونی دارای نمای روشنایی خواسته‌ایم تا با شرکت توزیع برق همراهی کرده و خاموشی داوطلبانه روشنایی نمای ساختمان را انجام دهند.

وی بیان کرد: با صنوف فروش لوستر، وسایل الکترونیکی و همچنین میوه فروشی‌ها رایزنی‌ها انجام شده تا در ساعات پیک از روشن کردن لوسترهای اضافی و لامپ‌های مازاد جلوگیری و شرکت توزیع برق را در تعدیل نیرو کمک کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل ادامه داد: برای اینکه برق مطمئنی را برای مشترکان تأمین کنیم، قطعاً تمامی موارد لحاظ شده و زمینه پایداری انرژی و تأمین آن در روزهای گرم تابستان فراهم می‌آید.