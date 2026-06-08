خبرگزاری مهر - گروه استانها: تابستان برای صنعت برق، تنها یک فصل از سال نیست؛ دورهای سرنوشتساز است که در آن توان تولید، ظرفیت انتقال، آمادگی شبکههای توزیع و مهمتر از همه میزان همکاری مشترکان در مدیریت مصرف به محک گذاشته میشود.
در سالهای اخیر، رشد مصرف انرژی در کشور از یک سو و محدودیتهای توسعه ظرفیت تولید از سوی دیگر، موضوع «ناترازی برق» را به یکی از مهمترین چالشهای زیرساختی کشور تبدیل کرده است؛ چالشی که آثار آن بیش از هر زمان دیگری در روزهای گرم تابستان نمایان میشود.
افزایش استفاده از وسایل سرمایشی، رشد مصرف خانگی و تجاری، توسعه شهرنشینی و تغییر الگوی مصرف موجب شده است هر ساله رکوردهای جدیدی در میزان مصرف برق به ثبت برسد.
در چنین شرایطی، حفظ پایداری شبکه برق تنها بر عهده نیروگاهها و شرکتهای توزیع نیست، بلکه به یک مسئولیت اجتماعی و عمومی تبدیل شده است.
عبور موفق از پیک بار تابستان، نیازمند اقدامات همزمان در دو جبهه
کارشناسان صنعت برق معتقدند عبور موفق از پیک بار تابستان، نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان در دو جبهه است؛ نخست، آمادهسازی زیرساختها، بازسازی تجهیزات و ارتقای قابلیت اطمینان شبکه و دوم، جلب مشارکت مردم برای مدیریت مصرف و کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف.
در همین راستا وزارت نیرو طی سالهای اخیر برنامههای متعددی را برای افزایش تابآوری شبکه برق کشور تدوین کرده که یکی از مهمترین آنها «طرح ملی سامان» است.
این طرح با هدف کاهش خاموشیهای ناخواسته، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و ارتقای آمادگی عملیاتی صنعت برق برای عبور ایمن از تابستان در سراسر کشور اجرایی شده است.
در کنار اقدامات فنی و زیرساختی، اجرای پویشهای فرهنگی و اجتماعی مانند پویش «۲۵ درجه»، طرحهای مدیریت مصرف از جمله «مهتاب» و همچنین مقابله با انشعابات غیرمجاز و مراکز استخراج غیرقانونی رمزارز، بخش دیگری از برنامههایی است که صنعت برق برای کاهش فشار بر شبکه در دستور کار قرار داده است.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، شکلگیری یک «جهاد صرفهجویی» در سطح جامعه است؛ جهادی که در آن هر مشترک با خاموش کردن یک وسیله غیرضروری، تنظیم کولر روی دمای استاندارد و رعایت الگوی مصرف، میتواند سهمی در پایداری شبکه برق و تأمین انرژی برای همه داشته باشد.
«سامان»؛ طرحی برای ترمیم شبکههای خسته از ناترازی
ناترازی تولید و مصرف برق پدیدهای نیست که به یک یا دو سال اخیر محدود شود. سالها اعمال مدیریت بار، مانورهای متعدد بهرهبرداری و قطع و وصلهای مکرر در برخی نقاط شبکه، فشار مضاعفی را بر تجهیزات صنعت برق وارد کرده است.
در همین رابطه، معاون بهرهبرداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق لرستان از اجرای طرح ملی سامان به عنوان یکی از مهمترین برنامههای وزارت نیرو برای افزایش پایداری شبکه یاد میکند.
حکمت بیرانوند، معاون بهرهبرداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق لرستان و مجری طرح ملی سامان، در گفتوگو با مهر در تشریح اهداف و روند اجرای این طرح اظهار داشت: با توجه به اینکه موضوع ناترازی تولید و مصرف برق از سالیان گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: وزارت نیرو طرحی را با عنوان «سامان» ابلاغ کرد که با هدف کاهش خاموشیهای ناخواسته، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و همچنین آمادگی عملیاتی صنعت برق برای عبور ایمن از پیک بار تابستان طراحی شده است.
بیرانوند افزود: این طرح بهصورت سراسری در کشور وارد فاز اجرایی شده و تمامی شرکتهای توزیع نیروی برق موظف به اجرای برنامههای پیشبینیشده در آن هستند.
ناترازی تولید و مصرف، عامل فرسودگی بخشی از تجهیزات شبکه
بیرانوند با اشاره به آثار ناترازی برق بر شبکههای توزیع گفت: ناترازی تولید و مصرف برق در سالهای گذشته و بهویژه در فصل تابستان موجب انجام مانورهای متعدد بهرهبرداری، قطع و وصلهای مکرر برق و اعمال برنامههای مدیریت بار در شبکههای فشار متوسط شده است.
معاون بهرهبرداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: این شرایط به مرور زمان باعث فرسودگی و آسیبدیدگی بخشی از تجهیزات شبکه شده و ضرورت انجام تعمیرات اساسی و بازسازی شبکه را بیش از گذشته نمایان کرده است.
وی تصریح کرد: تابستان سال گذشته نیز یکی از سختترین دورههای بهرهبرداری صنعت برق را پشت سر گذاشتیم و همین موضوع ضرورت اجرای یک برنامه جامع برای سرویس، تعمیرات و اورهال شبکه را دوچندان کرد.
انتخاب ۶۰ فیدر هدف در لرستان
مجری طرح ملی سامان در لرستان با بیان اینکه این شرکت از پیشگامان اجرای این طرح در کشور بوده است، گفت: پس از عبور از پیک بار سال گذشته، اجرای طرح سامان را در استان آغاز کردیم و در همین راستا ۶۰ فیدر هدف که دارای عارضه و نیازمند اصلاح و بازسازی بودند، شناسایی و در برنامه اجرایی قرار گرفتند.
بیرانوند افزود: در حال حاضر میزان پیشرفت این طرح در استان به حدود ۵۷ درصد رسیده است و امیدواریم با تلاش شبانهروزی همکاران بهرهبرداری و اجرایی، تمامی فیدرهای دارای عارضه تا پایان دوره پیک بار تابستان تحت تعمیر، بازسازی و اصلاح قرار گیرند.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که با اجرای کامل طرح سامان، پایداری شبکه برق استان افزایش یافته و میزان خاموشیهای ناخواسته به حداقل ممکن برسد.
پویش «۲۵ درجه»؛ حلقه مفقوده عبور از پیک بار
اگرچه اجرای طرحهای فنی و عمرانی میتواند بخشی از مشکلات شبکه را برطرف کند، اما مسئولان صنعت برق معتقدند بدون همراهی مردم، عبور از روزهای اوج مصرف امکانپذیر نخواهد بود.
در همین راستا، پویش «۲۵ درجه» به عنوان یکی از مهمترین برنامههای مدیریت مصرف در کشور دنبال میشود؛ پویشی که از مشترکان میخواهد دمای وسایل سرمایشی خود را روی ۲۵ درجه تنظیم کنند تا ضمن حفظ آسایش، مصرف برق نیز کاهش یابد.
کارشناسان معتقدند حتی کاهش اندک مصرف در هر واحد مسکونی، در مقیاس استانی و ملی میتواند تأثیر چشمگیری در کاهش بار شبکه داشته باشد و از بروز محدودیتهای احتمالی جلوگیری کند.
مشارکت مردم در پویش «۲۵ درجه» به عبور از تابستان کمک میکند
معاون بهرهبرداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش مردم در مدیریت مصرف برق تأکید کرد و گفت: از مشترکان درخواست داریم همانند گذشته با صنعت برق همکاری داشته باشند و در پویش «۲۵ درجه» مشارکت کنند.
هدف ما این است که مردم با مصرف صحیح و بهینه انرژی برق، صنعت برق را در عبور موفق از پیک مصرف تابستان همراهی کنند
بیرانوند بیان کرد: با توجه به شرایط ناترازی موجود، همکاری مردم در مدیریت مصرف میتواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که مردم با مصرف صحیح و بهینه انرژی برق، صنعت برق را در عبور موفق از پیک مصرف تابستان همراهی کنند و مشارکت در پویش «۲۵ درجه» میتواند کمک بزرگی به تحقق این هدف باشد.
بیرانوند ابراز امیدواری کرد با همدلی و همکاری مردم و تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت برق، تابستان امسال با کمترین مشکل و بیشترین پایداری شبکه برق سپری شود.
افزایش دما و زنگ هشدار برای شبکه برق
همزمان با نزدیک شدن به روزهای گرم تابستان، پیشبینیها از افزایش دمای هوا در لرستان حکایت دارد؛ موضوعی که به طور مستقیم با افزایش مصرف برق ارتباط دارد.
همایون بختیاری، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، هم در گفتوگو با مهر با اشاره به پیشبینی افزایش دمای هوا در هفته جاری اظهار داشت: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، در هفته جاری شاهد افزایش حدود دو تا دو و نیم درجهای دما در سطح استان خواهیم بود.
وی افزود: هر زمان که افزایش دما رخ میدهد، به تبع آن میزان مصرف برق و بار وارد شده به شبکه نیز افزایش پیدا میکند و این موضوع تنها مختص استان لرستان نیست، بلکه در سایر استانهای کشور نیز شرایط مشابهی حاکم خواهد بود.
مدیریت مصرف، راهکار عبور ایمن از پیک بار تابستان
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق لرستان با تأکید بر اهمیت همکاری مشترکان در روزهای گرم سال گفت: زمانی که بار شبکه در سطح استان و کشور افزایش پیدا میکند، ضروری است مشترکان عزیز تا حد امکان در مصرف برق صرفهجویی کنند تا بتوانیم پیک بار سراسری را بدون مشکل و با کمترین محدودیت پشت سر بگذاریم.
عبور موفق از روزهای اوج مصرف نیازمند مشارکت و همکاری همه مشترکان در بخشهای مختلف خانگی، تجاری، اداری و صنعتی است
بختیاری تصریح کرد: همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی، بهویژه در ساعات اوج مصرف، میتواند تأثیر قابل توجهی در حفظ پایداری شبکه برق و تأمین انرژی مورد نیاز تمامی مشترکان داشته باشد.
وی ادامه داد: صنعت برق تمام تلاش خود را برای تأمین برق پایدار به کار گرفته است، اما عبور موفق از روزهای اوج مصرف نیازمند مشارکت و همکاری همه مشترکان در بخشهای مختلف خانگی، تجاری، اداری و صنعتی است.
«مهتاب»؛ برنامه هفتگی مدیریت مصرف
در کنار پویشهای عمومی، صنعت برق برنامههای هدفمندتری را نیز برای کنترل مصرف در دستور کار قرار داده است. یکی از این برنامهها، طرح «مهتاب» است که هر هفته به صورت همزمان در سراسر کشور اجرا میشود.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق لرستان در ادامه به برنامههای مدیریت مصرف در استان اشاره کرد و گفت: یکی از طرحهایی که بهصورت هدفمند در حوزه مدیریت مصرف اجرا میشود، طرح «مهتاب» است.
بختیاری افزود: این طرح هر هفته روزهای دوشنبه بهصورت همزمان در سراسر کشور اجرا میشود و شرکت توزیع نیروی برق لرستان نیز در چارچوب برنامههای ابلاغی، اجرای آن را با جدیت دنبال میکند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای مدیریت مصرف از جمله طرح مهتاب، در کنار مشارکت مشترکان در صرفهجویی و استفاده بهینه از انرژی، میتواند نقش مؤثری در کاهش بار شبکه و عبور موفق از پیک مصرف تابستان داشته باشد.
مقابله با برقهای غیرمجاز و ماینرهای غیرقانونی
اما همه فشار وارد شده بر شبکه برق ناشی از مصرف عادی مشترکان نیست. بخشی از بار اضافی شبکه به استفادههای غیرمجاز از برق و فعالیت مراکز استخراج رمزارز بازمیگردد.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به برنامههای نظارتی و کنترلی صنعت برق در فصل گرم سال گفت: امروز سومین مانور سراسری صنعت برق بهصورت همزمان در سراسر کشور در حال برگزاری است و شرکت توزیع نیروی برق لرستان نیز در این مانور مشارکت فعال دارد.
بختیاری افزود: یکی از مهمترین اهداف این مانور، شناسایی و جمعآوری انشعابات برق غیرمجاز و همچنین کشف و برخورد با مراکز استخراج رمزارز (ماینر) غیرمجاز است که در سالهای اخیر فشار قابل توجهی را به شبکه برق وارد کردهاند.
وی تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از برق و فعالیت ماینرهای غیرقانونی از جمله عوامل مؤثر در افزایش بار شبکه و تشدید پیک مصرف به شمار میروند و در برخی موارد مشکلاتی را در تأمین برق پایدار برای سایر مشترکان ایجاد میکنند.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق لرستان با درخواست همکاری مردم در این زمینه اظهار داشت: امیدواریم هماستانیهای عزیز با صنعت برق همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم با شناسایی و جمعآوری برقهای غیرمجاز و ماینرهای غیرقانونی، فشار وارد شده بر شبکه را کاهش دهیم.
بختیاری خاطرنشان کرد: بدون شک مشارکت و همراهی مردم در گزارش موارد مشکوک و همکاری با اکیپهای عملیاتی میتواند نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه برق و عبور موفق از شرایط اوج مصرف تابستان داشته باشد.
وی تأکید کرد: با اجرای این مانورها و همکاری مشترکان، امیدواریم بتوانیم از چالشهای ناشی از افزایش مصرف برق عبور کرده و شرایط پایدارتری را برای تأمین برق در استان و کشور فراهم کنیم.
پایان یک مسیر با مشارکت مردم
واقعیت این است که تابستان امسال، آزمونی مشترک برای صنعت برق و مردم خواهد بود. از یک سو کارکنان صنعت برق با اجرای طرحهای گسترده بازسازی، تعمیرات شبکه، مدیریت بار و مقابله با مصارف غیرمجاز تلاش میکنند پایداری شبکه را حفظ کنند و از سوی دیگر، موفقیت این اقدامات در گرو همراهی میلیونها مشترک است.
امروز بیش از هر زمان دیگری، صرفهجویی در مصرف برق یک توصیه ساده اقتصادی نیست؛ بلکه ضرورتی ملی و مصداقی از مشارکت اجتماعی در حل یک مسئله عمومی است.
«جهاد صرفهجویی» یعنی هر خانواده، هر اداره، هر واحد صنفی و هر شهروند سهم خود را در حفظ پایداری شبکه ایفا کند تا تابستانی آرامتر، با خاموشیهای کمتر و خدماتی پایدارتر برای همه رقم بخورد.
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