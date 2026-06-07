خبرگزاری مهر، گروه استان ها، زهرا ژرفی مهر: با آغاز فصل گرما و افزایش استفاده از وسایل سرمایشی، مدیریت مصرف برق به یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه انرژی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، مشارکت عمومی و رعایت اصول مصرف بهینه می‌تواند فشار وارد بر شبکه برق را کاهش داده و زمینه تأمین پایدار انرژی را فراهم کند. مسئولان صنعت برق نیز با اجرای طرح‌ها و پویش‌های ملی تلاش دارند فرهنگ مصرف صحیح را در میان مشترکان تقویت کنند. در همین راستا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز و مدیر دفتر مدیریت مصرف این شرکت با تشریح اهمیت مدیریت مصرف و ارائه راهکارهای عملی، از شهروندان خواستند در پویش ملی «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» مشارکت فعال داشته باشند.

تأکید مدیرعامل برق تبریز بر نقش مردم در پایداری شبکه برق

اکبر فرج‌نیا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند افزایشی مصرف برق در روزهای گرم سال اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی یک مسئولیت جمعی است و بدون همراهی مردم امکان تأمین برق پایدار برای همه مشترکان وجود ندارد.

وی افزود: در فصل تابستان به دلیل افزایش دما و استفاده گسترده از وسایل سرمایشی، میزان مصرف برق به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند و همین موضوع فشار زیادی بر شبکه برق وارد می‌کند. در چنین شرایطی رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش بار شبکه و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین برق داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف انرژی خاطرنشان کرد: مشارکت آگاهانه مردم در برنامه‌های مدیریت مصرف، علاوه بر کمک به پایداری شبکه، موجب استفاده عادلانه‌تر از منابع انرژی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به همه مشترکان خواهد شد.

فرج‌نیا با اشاره به اجرای پویش ملی «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» گفت: این پویش با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق و کاهش مصرف وسایل سرمایشی راه‌اندازی شده و از همه شهروندان دعوت می‌کنیم با تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد به این حرکت ملی بپیوندند.

وی ادامه داد: تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده بهینه از تجهیزات برقی پرمصرف، خاموش کردن وسایل غیرضروری و بهره‌گیری حداکثری از نور طبیعی از جمله اقدام‌های ساده‌ای است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف برق داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز تأکید کرد: مشارکت شهروندان در این پویش، جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال منابع ملی است و می‌تواند به حفظ پایداری شبکه برق در روزهای گرم سال کمک کند.

وی در پایان از مردم خواست همانند گذشته با صنعت برق همراه باشند و با رعایت اصول مصرف بهینه، زمینه گذر از روزهای گرم تابستان با کمترین مشکل در تأمین برق را فراهم کنند.

توصیه به استفاده از کولرهای آبی در مناطق معتدل و کوهستانی

سید ابراهیم فکاری مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت مصرف برق در فصل تابستان اظهار کرد: افزایش دما موجب استفاده گسترده از تجهیزات سرمایشی می‌شود و همین موضوع سهم قابل توجهی در افزایش مصرف برق دارد.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از بار شبکه برق در منطقه آذربایجان مربوط به وسایل سرمایشی است و در سطح کشور نیز این رقم به حدود ۴۰ درصد می‌رسد. این در حالی است که این مصرف در بخش‌های غیرمولد رخ می‌دهد و می‌تواند با مدیریت صحیح کاهش یابد.

فکاری افزود: تجهیزات سرمایشی مورد استفاده در کشور عمدتاً شامل چیلرها و هواسازها در مراکز بزرگ اداری و تجاری، کولرهای گازی و کولرهای آبی هستند. چیلرها و سیستم‌های هواساز به دلیل عملکرد متمرکز می‌توانند جایگزین مناسبی برای استفاده گسترده از کولرهای گازی و آبی در مراکز بزرگ باشند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق تبریز با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه آذربایجان گفت: این منطقه به طور سنتی دارای آب‌وهوای کوهستانی و نسبتاً معتدل است و به همین دلیل استفاده از کولرهای آبی گزینه مناسب‌تری نسبت به کولرهای گازی محسوب می‌شود.

وی توضیح داد: کولرهای آبی حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم برق مصرفی کولرهای گازی را مصرف می‌کنند؛ به‌طوری‌که مصرف برق کولر آبی معمولاً حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ وات است، در حالی که کولرهای گازی نزدیک به ۲۰۰۰ وات برق مصرف می‌کنند.

فکاری ادامه داد: بنابراین در مناطقی مانند تبریز، استفاده از کولرهای آبی می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف برق، هزینه‌های خانوار را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی افزود: در مواردی که استفاده از کولرهای گازی اجتناب‌ناپذیر است، تنظیم دمای دستگاه روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد به عنوان دمای آسایش توصیه می‌شود.

به گفته وی، این اقدام ضمن حفظ شرایط مطلوب محیطی، باعث کاهش مصرف برق و کمک به پایداری شبکه می‌شود.

فکاری همچنین تأکید کرد: استفاده از سایبان برای کولرهای آبی و کندانسور کولرهای گازی، سرویس دوره‌ای دستگاه‌ها، تعویض پوشال‌ها و عایق‌بندی کانال‌های کولر از جمله اقدام‌هایی است که می‌تواند راندمان سیستم‌های سرمایشی را افزایش داده و مصرف برق را کاهش دهد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به ساعات اوج مصرف برق در کشور گفت: در فصل تابستان معمولاً دو بازه زمانی به عنوان پیک مصرف ؛ نخست از ساعت ۱۲ تا ۱۸ و دوم از حدود ساعت ۱۹ تا ۲۳شناخته می‌شود.

وی افزود: همزمانی فعالیت ادارات، مراکز تجاری و صنعتی با استفاده از وسایل سرمایشی باعث افزایش قابل توجه مصرف برق در این ساعات می‌شود.

وی توصیه کرد: شهروندان می‌توانند با جابه‌جایی زمان استفاده از وسایل برقی پرمصرف مانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و اتو به ساعات اولیه صبح یا اواخر شب، فشار وارد بر شبکه برق را کاهش دهند.

کاهش مصرف برق از طریق مدیریت روشنایی و لوازم خانگی

فکاری با اشاره به سهم قابل توجه روشنایی در مصرف برق خانوارها گفت: حدود ۳۰ درصد مصرف برق در بخش خانگی مربوط به روشنایی است.

وی افزود: هرچند امروزه اغلب خانه‌ها از لامپ‌های LED و کم‌مصرف استفاده می‌کنند، اما استفاده بیش از حد از لوسترها، نورپردازی‌های داخلی و ریسه‌های تزئینی باعث افزایش مصرف برق می‌شود.

وی توصیه کرد: کاهش تعداد لامپ‌ها، خاموش کردن روشنایی‌های غیرضروری و استفاده بیشتر از نور طبیعی می‌تواند به شکل قابل توجهی مصرف برق را کاهش دهد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق تبریز همچنین بر استفاده صحیح از یخچال و فریزر تأکید کرد و گفت: دمای مناسب یخچال در فصل تابستان بین ۴ تا ۸ درجه سانتی‌گراد است و باز و بسته کردن مکرر درب یخچال باعث افزایش مصرف انرژی می‌شود.

فکاری با اشاره به تعداد مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: این شرکت در حال حاضر به حدود یک میلیون و ۱۶۰ هزار مشترک خدمات‌رسانی می‌کند که از این تعداد حدود ۷۶ درصد مشترکان خانگی هستند.

وی افزود: مشترکان خانگی حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد از کل مصرف برق این شرکت را به خود اختصاص می‌دهند.

به گفته وی، در قالب طرح «مهتاب» یا مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، مشترکان پرمصرف به کنتورهای هوشمند مجهز می‌شوند تا امکان مدیریت مصرف و کنترل بار شبکه فراهم شود.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نصب پنل‌های خورشیدی

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق تبریز همچنین به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر نصب پنل‌های خورشیدی در کشور رشد قابل توجهی داشته و مشترکان پرمصرف می‌توانند بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق این سامانه‌ها تأمین کنند.

وی افزود: بر اساس الزامات قانونی، ادارات موظف‌اند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و صنایع نیز باید تا سال ۱۴۰۶ حدود ۵ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از این منابع تأمین کنند.

فکاری با اشاره به تأثیر مصرف‌های غیرمجاز بر شبکه برق گفت: استفاده غیرقانونی از برق و فعالیت ماینرهای غیرمجاز یکی از عوامل ایجاد اختلال در شبکه و افزایش افت ولتاژ است.

وی افزود: برای مقابله با این موضوع سامانه‌ای با شماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ راه‌اندازی شده تا شهروندان بتوانند موارد استفاده غیرمجاز از برق یا فعالیت ماینرها را گزارش دهند.

وی در ادامه به برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در بخش اداری کاهش ۳۰ درصدی مصرف در ساعات کاری و ۷۰ درصدی در ساعات غیراداری در دستور کار قرار دارد.

فکاری افزود: در بخش صنعت نیز برنامه‌های مدیریت بار اجرا می‌شود و صنایع بزرگ موظف به کاهش بخشی از مصرف برق در ساعات اوج بار هستند.

اجرای طرح ملی «صبا» برای فرهنگ‌سازی مصرف بهینه

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق تبریز در پایان به اجرای طرح ملی «صبا» اشاره کرد و گفت: این طرح با عنوان «سفیران بهینه‌سازی انرژی» با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره مصرف صحیح انرژی اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب این طرح دوره‌های آموزشی برای معلمان، بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی و دانش‌آموزان برگزار شده تا فرهنگ مصرف بهینه انرژی از طریق خانواده‌ها در جامعه گسترش یابد.

فکاری خاطرنشان کرد: آگاهی‌بخشی و مشارکت عمومی مهم‌ترین عامل در مدیریت مصرف انرژی است و همراهی مردم می‌تواند نقش مهمی در عبور موفق از روزهای گرم سال و حفظ پایداری شبکه برق ایفا کند.