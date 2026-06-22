به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام دامداران منطقه مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی مور نازدشت، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان به همراه دهیاری‌های فاریاب رودخانه‌بر و نازدشت در محل حادثه حضور یافته و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، آتش‌سوزی پس از حدود سه ساعت تلاش مستمر نیروهای عملیاتی مهار شد و از گسترش آن به سایر بخش‌های جنگل جلوگیری به عمل آمد.در این حادثه ۷۶ هزار و ۹۳۴ مترمربع از عرصه‌های جنگلی مور نازدشت دچار حریق و خسارت شد.

علی معلمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودان ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم محلی، دامداران، دهیاری‌های فاریاب رودخانه‌بر و نازدشت و تمامی عوامل مشارکت‌کننده در عملیات اطفای حریق، بر ضرورت مشارکت همگانی در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

وی با اشاره به آغاز فصل گرم تابستان، افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی از شهروندان خواست در حفظ و حراست از عرصه‌های ملی نهایت دقت و همکاری را داشته باشند و از هرگونه اقدامی که موجب بروز آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع می‌شود، از جمله روشن کردن آتش در طبیعت و رها کردن ته‌سیگار، خودداری کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودان همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی، تخریب یا تصرف در عرصه‌های منابع طبیعی، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ (کد امداد جنگل و مرتع) به صورت شبانه‌روزی گزارش دهند.حفاظت از منابع طبیعی مسئولیتی همگانی است و مشارکت مردم نقشی مؤثر در پیشگیری و مقابله با حوادث و تهدیدات زیست‌محیطی دارد.