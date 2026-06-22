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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۹

مهار آتش‌سوزی جنگل مور نازدشت رودان

مهار آتش‌سوزی جنگل مور نازدشت رودان

رودان-آتش‌سوزی رخ داده در عرصه‌های جنگلی مور نازدشت رودان با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری، همکاری دهیاری‌ها و مشارکت مردم محلی پس از حدود سه ساعت عملیات مستمر مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام دامداران منطقه مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی مور نازدشت، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان به همراه دهیاری‌های فاریاب رودخانه‌بر و نازدشت در محل حادثه حضور یافته و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، آتش‌سوزی پس از حدود سه ساعت تلاش مستمر نیروهای عملیاتی مهار شد و از گسترش آن به سایر بخش‌های جنگل جلوگیری به عمل آمد.در این حادثه ۷۶ هزار و ۹۳۴ مترمربع از عرصه‌های جنگلی مور نازدشت دچار حریق و خسارت شد.

علی معلمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودان ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم محلی، دامداران، دهیاری‌های فاریاب رودخانه‌بر و نازدشت و تمامی عوامل مشارکت‌کننده در عملیات اطفای حریق، بر ضرورت مشارکت همگانی در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

وی با اشاره به آغاز فصل گرم تابستان، افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی از شهروندان خواست در حفظ و حراست از عرصه‌های ملی نهایت دقت و همکاری را داشته باشند و از هرگونه اقدامی که موجب بروز آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع می‌شود، از جمله روشن کردن آتش در طبیعت و رها کردن ته‌سیگار، خودداری کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودان همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی، تخریب یا تصرف در عرصه‌های منابع طبیعی، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ (کد امداد جنگل و مرتع) به صورت شبانه‌روزی گزارش دهند.حفاظت از منابع طبیعی مسئولیتی همگانی است و مشارکت مردم نقشی مؤثر در پیشگیری و مقابله با حوادث و تهدیدات زیست‌محیطی دارد.

کد مطلب 6868224

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