اطفاي حريق در 66 هكتار از عرصه هاي طبيعي خراسان شمالي

موسي صابري در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاري در مجموع 14 فقره حريق درسطح بالغ بر 66 هكتار از عرصه هاي منابع طبيعي و ملي خراسان شمالي روي داد كه تمام اين آتش سوزي ها با تلاش نيروهاي يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان در كوتاه ترين زمان اطفا شد.

وي اظهار داشت: علاوه بر اين نيروهاي يگان حفاظت اداره منابع طبيعي استان در عمليات اطفا حريق مناطق تحت مديريت اداره كل حفاظت محيط زيست استان گلستان و خراسان شمالي نيز همكاري داشته اند.

صابري با يادآوري اينكه در سال گذشته 93 هكتار از جنگل ها و مراتع این استان در آتش سوخت، تصريح كرد: بر اين اساس در سال جاري ميزان آتش سوزي در عرصه هاي طبيعي خراسان شمالي از نظر مساحت حدود 30 درصد كاهش داشته است.

به گفته وي در سال 89، 497 هكتار از جنگل ها و مراتع این استان دچار حادثه آتش سوزی شده بودند كه اين ميزان در سال گذشته با 92 درصد كاهش به 93 هكتار رسيده بود.

اين مسئول علت آتش سوزی هاي عرصه هاي طبيعي استان را عامل طبیعی و انسانی دانست و افزود: حدود 80 درصد آتش های صورت گرفته در محدوده جنگلی خراسان شمالي سطحی، 10 درصد تنه ای و 10 درصد نیز تاجی بوده است.

صابري در ادامه كمبود امكانات و تجهیزات و نبود آموزش های لازم در زمینه اطفای حریق را يكي از مشكلات موجود در اين زمينه در سال هاي گذشته ذكر كرد و گفت: به همين منظور در سال جاري مانورهاي اطفاي حريق با همكاري اداره كل مديريت بحران استانداري خراسان شمالي به منظور حفظ آمادگي و ارتقاء توان عملياتي نيروهاي حفاظتي و با حضور بعضي از مديران و مسئولين استاني و كشوري سازمان متبوع برگزار شد.

به گفته وي برگزاري و شركت در شوراي حفاظت و ستاد اطفا حريق اداره كل و كميته هاي حفاظت شهرستان هاي تابعه از ديگر اقدامات انجام شده اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي براي جلوگيري و يا اطفا حريق در عرصه هاي طبيعي استان بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در پايان تصريح كرد: گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و 33 هزار و 36 هکتار است که از این وسعت یک میلیون و 414 هزار هکتار مرتع، بیش از 183 هزار هکتار بیابان و 434 هزار و 550 هکتار نيز جنگل است.