محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹۵۰ هکتار از عرصههای منابع طبیعی استان درگیر حریق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه بررسیهای کارشناسی نشان میدهد بیشتر این آتشسوزیها از نوع سطحی بوده است، افزود: بخش قابل توجهی از عرصههای درگیر شامل مناطق سنگلاخی، فاقد پوشش گیاهی یا دارای پوشش علفی و مرتعی بوده و خوشبختانه حریقها به بخشهای اصلی جنگلها سرایت نکردهاند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تصریح کرد: حضور بهموقع نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، مشارکت تشکلهای مردمنهاد و همکاری نیروهای مردمی در ساعات اولیه وقوع حریق، نقش مؤثری در مهار آتش داشته و موجب شده تاکنون آسیب جدی به تنه درختان و هستههای اصلی جنگلهای استان وارد نشود.
رستمی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مدیریت بحران آتشسوزیها گفت: امسال با اجرای یک برنامه منسجم، ۲۲۰ دیدهبان در مناطق بحرانی و نیمهبحرانی استان بهکارگیری شدهاند و دورههای آموزشی و ترویجی متعددی نیز در شهرستانهای مختلف برگزار شده است.
وی ادامه داد: همچنین با همکاری ستاد مدیریت بحران استان و شهرستانها، دهیاریها، تشکلها و انجمنهای حامی منابع طبیعی در قالب تیمهای محلی ساماندهی شدهاند و ۴۰ پایگاه مردمی اطفای حریق در نقاط بحرانی استان راهاندازی شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این پایگاهها با همکاری بخشداران و تجهیز به امکاناتی مانند دمنده و سایر تجهیزات اطفای حریق، آمادگی لازم برای پیشگیری و مهار سریع آتشسوزیها را دارند و نقش مهمی در حفاظت از عرصههای طبیعی استان ایفا خواهند کرد.
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