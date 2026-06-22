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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

تردد ۱۰۶ هزار نفر از مرز مهران از اول ماه محرم تاکنون

تردد ۱۰۶ هزار نفر از مرز مهران از اول ماه محرم تاکنون

ایلام - استاندار ایلام از تردد ۱۰۶ هزار نفر از مرز مهران از اول ماه محرم تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر دوشنبه در بازدید از پایانه شهید سلیمانی مهران اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم تاکنون بیش از ۱۰۶ هزار نفر از مرز مهران تردد داشته‌اند که از این تعداد، بیش از ۱۸ هزار نفر مربوط به امروز و از بامداد تا ساعت ۲۱ است.

وی با بیان اینکه تردد زائران با آرامش و به‌صورت روان در حال انجام است، افزود: تمهیدات و امکانات لازم در ستاد اربعین استان و ستاد شهرستان مهران اندیشیده شده و تمامی دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان، تأمین آب، یخ و پذیرایی مختصر از زائران در پایانه شهید سلیمانی مستقر هستند.

استاندار ایلام با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترک با مسئولان عراقی گفت: نشست‌های خوبی با استاندار واسط عراق و همچنین فرماندار و مسئولان حوزه پایانه مهران و زرباطیه برگزار شده است تا روند تردد زائران تسهیل و روان‌سازی شود.

کرمی تأکید کرد: آمادگی لازم برای خدمات‌رسانی به زائرانی که در ایام عاشورا و همچنین برای حضور در مراسم مرتبط از این مرز تردد می‌کنند، وجود دارد و همه هماهنگی‌ها برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تجربیات موفق استان ایلام در سال‌های گذشته در برگزاری مراسم اربعین و مدیریت تردد زائران، تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، مجموعه‌های حمل‌ونقل و مردم شهرستان مهران پای کار هستند تا خدمات شایسته‌ای به زائران ارائه شود.

استاندار ایلام تصریح کرد: بخش‌های مختلف مرتبط با ترابری، حمل‌ونقل و خدمات امدادی در پایانه شهید سلیمانی مستقر و آماده خدمت‌رسانی هستند تا تردد زائران در امنیت، آرامش و نظم کامل انجام شود.

کد مطلب 6868233

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