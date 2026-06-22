تردد ۱۰۶ هزار نفر از مرز مهران از اول ماه محرم تاکنون

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر دوشنبه در بازدید از پایانه شهید سلیمانی مهران اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم تاکنون بیش از ۱۰۶ هزار نفر از مرز مهران تردد داشتهاند که از این تعداد، بیش از ۱۸ هزار نفر مربوط به امروز و از بامداد تا ساعت ۲۱ است.
وی با بیان اینکه تردد زائران با آرامش و بهصورت روان در حال انجام است، افزود: تمهیدات و امکانات لازم در ستاد اربعین استان و ستاد شهرستان مهران اندیشیده شده و تمامی دستگاههای امدادی، خدماترسان، تأمین آب، یخ و پذیرایی مختصر از زائران در پایانه شهید سلیمانی مستقر هستند.
استاندار ایلام با اشاره به برگزاری نشستهای مشترک با مسئولان عراقی گفت: نشستهای خوبی با استاندار واسط عراق و همچنین فرماندار و مسئولان حوزه پایانه مهران و زرباطیه برگزار شده است تا روند تردد زائران تسهیل و روانسازی شود.
کرمی تأکید کرد: آمادگی لازم برای خدماترسانی به زائرانی که در ایام عاشورا و همچنین برای حضور در مراسم مرتبط از این مرز تردد میکنند، وجود دارد و همه هماهنگیها برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تجربیات موفق استان ایلام در سالهای گذشته در برگزاری مراسم اربعین و مدیریت تردد زائران، تمامی مدیران دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، مجموعههای حملونقل و مردم شهرستان مهران پای کار هستند تا خدمات شایستهای به زائران ارائه شود.
استاندار ایلام تصریح کرد: بخشهای مختلف مرتبط با ترابری، حملونقل و خدمات امدادی در پایانه شهید سلیمانی مستقر و آماده خدمترسانی هستند تا تردد زائران در امنیت، آرامش و نظم کامل انجام شود.
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