سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از ظهر دوشنبه یک دستگاه کامیون کشنده دانگ‌فنگ در مسیر شرق به غرب آزادراه قزوین-زنجان و در کیلومتر ۲۰ لاین شمالی این آزادراه در حال حرکت بود که ناگهان با حرکت دنده‌عقب یک دستگاه خودروی سواری برلیانس مواجه شد.

وی افزود: راننده کامیون برای جلوگیری از برخورد با خودروی سواری اقدام به تغییر مسیر کرد، اما کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و پس از عبور از جدول و درختان حاشیه آزادراه، وارد مجتمع خدمات رفاهی «آفتاب درخشان صحرا» شد و با چهار دستگاه خودروی سواری که در داخل مجتمع متوقف بودند برخورد کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه در این حادثه هفت نفر از هموطنان مصدوم شدند، تصریح کرد: مصدومان توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند که پس از پیگیری‌های انجام‌شده، سه نفر به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند، سه نفر دیگر با حال عمومی مساعد تحت درمان و بستری هستند و متأسفانه یک دختر خانم 20 ساله نیز در وضعیت کما به سر می‌برد.

وی خاطرنشان کرد: بر اثر شدت برخورد، خودروهای درگیر خسارات سنگینی دیدند.

تقی‌خانی با اشاره به حادثه‌ای که می‌توانست ابعاد بسیار گسترده‌تری داشته باشد، گفت: در زمان انحراف کامیون، این وسیله نقلیه از فاصله حدود یک متری اعضای یک خانواده که در فضای سبز مجتمع خدمات رفاهی مشغول صرف ناهار بودند عبور کرد اما خوشبختانه هیچ برخوردی با آنان رخ نداد و این خانواده به شکل معجزه‌آسایی از حادثه جان سالم به در بردند.

رئیس پلیس راه استان قزوین با تأکید بر رعایت مقررات رانندگی اظهار کرد: همان‌گونه که بارها از سوی پلیس اعلام شده، حاشیه آزادراه‌ها به هیچ عنوان محل مناسبی برای توقف و استراحت نیست و حضور در این محدوده می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

وی همچنین حرکت با دنده‌عقب در آزادراه را از تخلفات بسیار خطرناک برشمرد و افزود: اقدام راننده خودروی برلیانس در حرکت با دنده‌عقب، برخلاف مقررات صریح آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، جان خود و سایر کاربران ترافیکی را به خطر انداخت و زمینه‌ساز وقوع این حادثه شد.

تقی‌خانی در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و توجه به توصیه‌های پلیس و دستگاه‌های مسئول، از انجام رفتارهای پرخطر در محورهای مواصلاتی خودداری کنند تا از تکرار حوادث تلخ مشابه جلوگیری شود.

