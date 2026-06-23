به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی در صفحه مجازی خود با اشاره به آمار صادرات ۳۶ میلیون بشکهای نفت ایران در یک هفته، این موضوع را نشانه تأثیرگذاری روزافزون ایران بر بازار جهانی انرژی دانست.
دهنوی اظهار کرد: آمار صادرات ۳۶ میلیون بشکهای نفت ایران در میانه بحران سوخت جهانی، معادلات بازار انرژی را بیش از هر زمان دیگری پیچیده کرده است. به گفته وی، حضور حجم عظیمی از محمولههای شناور نفتی در کنار این میزان صادرات، کارآمدی سیاستهای محدودکننده را با چالش مواجه کرده است.
دهنوی افزود: ایران اکنون به متغیری کلیدی در مدیریت یا نوسان قیمتهای جهانی انرژی تبدیل شده است. وی تأکید کرد در شرایطی که تأمین انرژی به یکی از مؤلفههای اصلی امنیت ملی کشورها تبدیل شده، این آمار نشان میدهد نفت همچنان مهمترین اهرم نقشآفرینی در عرصه سیاست بینالملل به شمار میرود.
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