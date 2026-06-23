به گزارش خبرنگار مهر، رؤسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و جمعیت هلال احمر شهرستان قروه صبح سه شنبه با هدف تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی و اجرای برنامه‌های مشترک زیست‌محیطی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو دستگاه در زمینه برنامه‌ریزی، ساماندهی و اجرای طرح‌های مشترک کاشت نهال در عرصه‌های مستعد منابع طبیعی شهرستان قروه همکاری خواهند کرد.

جلب مشارکت عمومی و مردمی در اجرای طرح‌های فرهنگ‌سازی، آموزش و ترویج حفاظت از منابع طبیعی، از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه عنوان شده است.

همچنین پایش، مراقبت و نگهداری از عرصه‌های نهال‌کاری‌شده، مشارکت در برگزاری پویش‌های نهالکاری، همکاری در زمینه اطفای حریق و مدیریت رخدادهای طبیعی از جمله تعهدات مشترک دو مجموعه در این همکاری خواهد بود.

برگزاری دوره‌های آموزشی با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و نیروهای مجرب و ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمینه حفاظت از منابع طبیعی نیز از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه اعلام شده است.

این همکاری با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و سازمانی برای صیانت از منابع طبیعی و توسعه فضای سبز در شهرستان قروه اجرایی می‌شود.