به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای آمادهسازی زیرساختهای ارائه خدمات سلامت به زائران اربعین حسینی، جلسه ستاد اربعین مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر، روز چهارشنبه ۳۰ خردادماه به ریاست رئیس مرکز و با حضور معاونان، مدیران واحدها و جمعی از کارشناسان و متخصصان برگزار شد.
در این نشست، ابعاد مختلف عملیاتی و اجرایی خدمترسانی درمانی به زائران اربعین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات سلامت در مسیر پیادهروی اربعین بررسی شد.
یکی از مهمترین محورهای این جلسه، موضوع تأمین ناوگان حملونقل و تجهیزات پزشکی بود. در این زمینه، روند اعزام نیروهای درمانی و اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد تمامی اعزامها در سال جاری به صورت زمینی و در قالب کاروانهای رفت و برگشت انجام شود. همچنین پیگیریهای لازم برای انعقاد قرارداد با شرکتهای معتبر حملونقل به منظور تأمین اتوبوسهای مورد نیاز جهت انتقال ایمن نیروها در مسیر ایران و عراق در دستور کار قرار گرفت.
در بخش دیگری از جلسه، با هدف حفظ کیفیت و سلامت داروها و تجهیزات پزشکی، موضوع عقد قرارداد با شرکتهای تأمینکننده کانتینرهای یخچالدار برای انتقال استاندارد و ایمن اقلام درمانی مورد نیاز بررسی شد تا زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در طول عملیات اربعین بدون وقفه ادامه یابد.
همچنین برنامهریزی برای برگزاری وبینارهای آموزشی ویژه کادر درمان و بررسی طرحهای پژوهشی مرتبط با حوزه سلامت در اربعین حسینی از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
در ادامه، وضعیت ثبتنام و تکمیل مدارک کادر درمان و نیروهای اجرایی فعال در مواکب درمانی مردمی و پایگاههای درمانی هلالاحمر استانها مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس، به مسئولان مواکب درمانی مردمی اعلام شد که آخرین مهلت تکمیل ثبتنام و اعمال تغییرات در اطلاعات مواکب، روز سهشنبه تعیین شده است و پس از پایان این مهلت، فهرستهای نهایی بسته خواهد شد.
اعضای جلسه بر ضرورت هماهنگی حداکثری میان تمامیبخشهای اجرایی و درمانی تأکید کردند و آمادگی کامل برای پاسخگویی به نیازهای سلامت زائران در ایام اربعین را از اولویتهای اصلی مرکز پزشکی حج و زیارت برشمردند.
این جلسه با تأکید بر برنامهریزی دقیق، انسجام عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی به پایان رسید و مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر بر عزم خود برای ارائه خدمات سلامت مطلوب به زائران اربعین حسینی تأکید کرد.
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