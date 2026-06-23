۳۰ همت بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدصالح جوکار، بدهی بیمه ها را یکی از مهمترین چالشهای نظام سلامت عنوان کرد و گفت: بدهی سازمانهای بیمهگر به مراکز درمانی، بیمارستانها، داروخانهها و مجموعه سلامت کشور به رقمهای قابل توجهی رسیده و نیازمند ورود جدی دولت برای پرداخت این بدهیها است.
وی افزود: بدهی سازمان تأمین اجتماعی به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده و سازمان بیمه سلامت نیز با مشکلات مشابهی مواجه است که برای حل این مسائل باید منابع لازم با همکاری دولت و پیگیری از طریق معاون اول رئیسجمهوری تأمین شود.
جوکار با تأکید بر اهمیت راهبردی حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: حفظ و تقویت نظام سلامت بخشی از امنیت کشور است و همانطور که موضوع امنیت اهمیت دارد، سلامت مردم نیز باید در اولویت برنامههای کشور قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری مجلس، دولت و وزارت بهداشت، مشکلات موجود در حوزه سلامت برطرف شود و مردم در آینده شاهد تقویت خدمات بهداشتی و درمانی کشور باشند.
نظر شما