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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

۳۰ همت بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت

۳۰ همت بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، از بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی وزارت بهداشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدصالح جوکار، بدهی بیمه ها را یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت عنوان کرد و گفت: بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و مجموعه سلامت کشور به رقم‌های قابل توجهی رسیده و نیازمند ورود جدی دولت برای پرداخت این بدهی‌ها است.

وی افزود: بدهی سازمان تأمین اجتماعی به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده و سازمان بیمه سلامت نیز با مشکلات مشابهی مواجه است که برای حل این مسائل باید منابع لازم با همکاری دولت و پیگیری از طریق معاون اول رئیس‌جمهوری تأمین شود.

جوکار با تأکید بر اهمیت راهبردی حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: حفظ و تقویت نظام سلامت بخشی از امنیت کشور است و همان‌طور که موضوع امنیت اهمیت دارد، سلامت مردم نیز باید در اولویت برنامه‌های کشور قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری مجلس، دولت و وزارت بهداشت، مشکلات موجود در حوزه سلامت برطرف شود و مردم در آینده شاهد تقویت خدمات بهداشتی و درمانی کشور باشند.

کد مطلب 6868563
حبیب احسنی پور

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