ضرورت شناسایی مخاطرات غذایی با روش های نوین آزمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری دوگاهه، با اشاره به اهمیت شناسایی مخاطرات در زنجیره تأمین محصولات غذایی، گفت: سرعت، دقت و معتبر بودن انجام آزمونها از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید تا جایی که امکان دارد با انجام آزمونهای قویتر مخاطرات را شناسایی کنیم.
وی افزود: امروز از روشهای نوین و تجهیزات پیشرفته در آزمایشها استفاده میشود و تمام تلاش ما بر این است که شرایط انجام آنالیزها را بهویژه در آزمایشگاههای خودمان و معاونتهای غذا و دارو بهینهسازی کنیم تا نتایج گزارششده با حداکثر اطمینان همراه باشد.
مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو با اشاره به فراوانی IRC فرآوردههای غذایی و آشامیدنی خاطرنشان کرد: تعداد زیادی IRC در حوزه کالاهای خوراکی وجود دارد که پایش مستمر این محصولات را از نظر سلامت الزامی میکند و دولت تلاش میکند امکانات مورد نیاز را فراهم کند.
انصاری دوگاهه با تأکید بر توسعه تستهای پرتابل و قابل حمل اظهار کرد: در حوزه تستهای سریع تلاش گستردهای انجام میشود تا امکانات لازم برای معاونتها بهویژه مستقر در مبادی ورودی کشور فراهم شود تا محصولات وارداتی از همان ابتدا با سرعت و قابلیت اطمینان بالا آزمایش شوند.
وی، نمونهبرداری را یکی از مهمترین موضوعات حوزه کنترل کیفیت دانست و گفت: همکاران ما در حوزه نظارت تمام تلاش خود را به کار میگیرند تا نمونههای ارسالی به آزمایشگاه مطابق استانداردهای ملی و بینالمللی و بهعنوان نمونهای واقعی از محموله انتخاب شوند زیرا نتایج حاصل مبنای اظهارنظر درباره کل محموله است.
انصاری دوگاهه تصریح کرد: اگر نمونه انتخابشده نماینده واقعی محموله اصلی نباشد طبیعتاً نتایج بهدستآمده نیز نمیتواند بیانگر کیفیت واقعی کل محموله باشد و تمام تلاش مجموعه آزمایشگاه مرجع ارائه نتایجی با بالاترین سطح اطمینان است تا نشان سیب سبز ضامن اعتماد مصرفکننده باشد.
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