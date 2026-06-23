اقراریان: شهرداری تهران درباره جذب نیرو گزارش بدهد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقراریان، در جلسه علنی شورای شهر تهران، خطاب به مسئولان شهرداری تهران گفت: سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دسترسی اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تعداد جذب‌های جدیدی که شهرداری در این دوره انجام داده، در مجموعه‌هایی مانند معاونت امور مناطق، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شرکت شهر سالم و سایر مجموعه‌ها، محرمانه است.

وی افزود: اگر این اطلاعات محرمانه است، مستندات محرمانگی آن اعلام شود که چرا اعضای شورا نباید بدانند چند نفر، چگونه و در چه مجموعه‌هایی جذب شده‌اند؛ اما اگر محرمانه نیست، باید این اطلاعات در اختیار اعضای شورا قرار بگیرد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به پیگیری‌های خود از کمیسیون منابع انسانی شورا اظهار کرد: چندین بار درخواست اطلاعات درباره تعداد جذب‌های انجام‌شده در برخی مجموعه‌ها را مطرح کردم و حتی اعلام شد که تذکرات قبلی در این زمینه بدون پاسخ مانده است. امیدوارم این موضوع ناشی از کم‌توجهی باشد و تعمدی در کار نباشد.

اقراریان با بیان اینکه ارائه این گزارش پیچیدگی خاصی ندارد، خطاب به شهردار تهران تذکر داد: گزارشی از جذب‌های جدید نیرو از ابتدای دوره فعلی مدیریت شهری، به تفکیک مجموعه‌ها، تعداد افراد و نوع قراردادها ارائه شود. منظور از جذب جدید افرادی هستند که در این دوره با هر عنوانی قرارداد جدید با شهرداری تهران منعقد کرده‌اند.