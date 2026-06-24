به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، این مطالعه جدید از کالج پزشکی پنسیلوانیا نشان می‌دهد بزرگسالانی که در طول روز میل غیرقابل کنترلی به خواب دارند، بیشتر احتمال دارد که فشارخون بالا داشته باشند یا در آینده به آن مبتلا شوند.

محققان داده‌های بیش از ۱۷۰۰ بزرگسال را که علائم خواب‌آلودگی در طول روز خود را گزارش کرده و تحت آزمایش خواب شبانه قرار گرفته بودند، تجزیه و تحلیل کردند.

طبق نتایج، شرکت‌کنندگانی که خواب‌آلودگی بیش از حد در طول روز را گزارش می‌کردند، ۵۲ درصد بیشتر احتمال داشت که از قبل فشارخون بالا داشته باشند یا ۷۴ درصد بیشتر احتمال داشت که در طول زمان به آن مبتلا شوند.

این خطر برای کسانی که ۳۰ دقیقه یا بیشتر طول می‌کشید تا در شب به خواب بروند، حتی بیشتر بود.

در آن گروه، احتمال ابتلا به فشارخون بالا بیش از دو برابر شد، در حالی که خطر ابتلا به آن در آینده بیش از سه برابر شد.

دکتر «الکساندروس وگونتزاس»، نویسنده اصلی و مدیر مرکز تحقیقات و درمان خواب در کالج پزشکی پنسیلوانیا، گفت: «به نظر می‌رسد بزرگسالانی که خواب‌آلودگی بیش از حد در طول روز و تأخیر طولانی در شروع خواب در شب دارند، با خطر قلبی عروقی بسیار بیشتری مواجه هستند.»

نویسندگان می‌گویند این یافته‌ها نشان می‌دهد که پزشکان هنگام ارزیابی بیمارانی که در طول روز به طور غیرمعمول خواب‌آلود هستند، باید فراتر از آپنه خواب را در نظر بگیرند.