خبرگزاری مهر، گروه استانها: از هفته گذشته و همزمان با فرارسیدن دهه نخست محرم، مردم مؤمن و ولایتمدار استان سمنان با حضور پرشور و انبوه خود در مساجد، تکایا و حسینیه ها، بار دیگر ارادت خویش را به سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به نمایش گذاشته اند. بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان، نزدیک به یک هزار مجموعه مذهبی در سراسر استان میزبان عزاداران حسینی هستند.
محرم امسال اما با سالهای پیشین تفاوتی آشکار دارد؛ این نخستین محرمی است که در فقدان رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار می شود و در فاصله محرم گذشته تا کنون، ایران اسلامی دو جنگ تحمیلی را با جبهه استکبار پشت سر نهاده و امروز نیز با صلابت و اقتدار در میدان مقاومت ایستاده است.
هماکنون و با اعلام برنامههای ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی، سوگواری دهه اول محرم در اقصی نقاط استان سمنان به اوج خود رسیده است. مراسمی که در هشت شهرستان، ۲۰ شهر و صدها روستای استان، میزبان خیل عظیم عزادارانی است که در رثای حسین بن علی(ع) بر سر و سینه می زنند.
در همین راستا، گفتگویی با حجتالاسلام علیرضا قنبری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، ترتیب دادهایم تا از برنامههای ماه محرم به ویژه آیینهای تاسوعا، عاشورا و شام غریبان سخن مطلع شویم؛ آیینهایی که با حضور مردم ولایی و عاشق اهلبیت(ع) استان، جلوهای خاص و معنوی خواهند یافت.
* ابتدا بفرمایید ویژگی محرم امسال چیست و چه تعداد مبلغ به مناطق مختلف استان اعزام شدهاند؟
ماه محرم امسال به دلیل شهادت مظلومانه رهبر عزیز انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و مسئولان نظام، و نیز عبور از دو جنگ تحمیلی با جبهه استکبار، با سالهای گذشته تفاوت بنیادین دارد. از این رو، مراسم امسال حال و هوایی خاص دارد و تا کنون حضور مردم در این سوگواره، باشکوه و تحسینبرانگیز بوده است.
شعار محوری عملیات بزرگ محرم امسال یعنی «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم»، بهخوبی گویای این حقیقت است که مردم ما هم داغدار و خونخواه شهید والامقام خود هستند، هم زیر پرچم امام حسین(ع) با وحدت و انسجام در برابر دشمنان ایستادهاند و هم برای حفظ این کشور و انقلاب، از جان خویش مایه میگذارند. به همین دلیل، ماه محرم امسال از هر حیث با محرمهای پیشین متفاوت است.
از سوی دیگر، همانگونه که رهبر شهید انقلاب بارها تأکید فرمودند، امروز بیش از هر زمان دیگر به «تبیین» نیاز داریم. با این باور که هر هیئت، یک کانون تبلیغ و تبیین است، امسال تلاش شده در تمامی مراسم محرم، واقعیتهایی که دشمن در صدد وارونهنمایی آن است، به درستی تبیین شود. در این راستا، تعداد ۸۰۰ مبلغ به شهرستانهای مختلف استان اعزام شدهاند که پیش از آغاز محرم، در قالب همایشهای بزرگ طلایهداران تبلیغ، تغذیه فکری شده و با رسالت خویش آشنا گشتهاند.
*لطفاً در خصوص برنامههای ویژه محرم توضیح دهید
امسال مراسم تاسوعا، عاشورا، شام غریبان و روز یازدهم محرم با شکوه هرچه تمامتر برگزار خواهد شد. نماز ظهر عاشورا در تمامی شهرستانهای استان اقامه میشود و آیینهای ریشهدار و ثبتملیشده عزاداری حسینی، تجلیگر هویت دینی و مردمی استان سمنان خواهد بود.
ما بر این باوریم که محرم در سمنان، یک هویت زنده و مردمی است؛ مردم مؤمن این دیار در شهرها و روستاهای مختلف، با آیینهایی چون نخلگردانی، دستهروی هیئات، تعزیهخوانی، سنگزنی، شمع و چراغ، خیمهسوزان و اقامه نماز ظهر عاشورا، عشق و ارادت خویش را به حضرت سیدالشهدا(ع) به معرض نمایش میگذارند.
*برنامه نماز ظهر عاشورا و نیز آیینهای تاسوعا را چگونه پیشبینی کردهاید؟
یکی از مهمترین جلوههای عزاداری عاشورا، اقامه نماز ظهر عاشورا است که در تمامی شهرستانهای استان شامل سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدیشهر، سرخه، میامی و آرادان، با حضور گسترده مردم و هیئات مذهبی برگزار خواهد شد.
در سمنان، آیین نخلگردانی جهادیه که در زمره آثار ثبتملی استان است، برگزار میشود و آیین سنگزنی روستای علاء نیز از دیگر برنامههای مهم تاسوعا به شمار میرود. گفتنی است آیین سنگزنی در استان سمنان، شامل مناطقی از گرمسار، سمنان، دامغان و بیارجمند، بهطور مشترک در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است.
همچنین در سمنان، همزمانی اجتماع «شبهای اقتدار» با دستهروی هیئات جنوب شهر در تقاطع عالمی برگزار میشود و مراسم عزاداری در صحرا نیز ادامه مییابد. در شاهرود، آیین ثبتملی «شمع و چراغ» برپا میشود و در دامغان نیز اجتماع عزاداران در تکیه معصومزاده، آستان امامزادگان عبدالعالی و عبدالمعالی و تکیه محله امام خمینی(ره) شکل میگیرد. در سرخه نیز دسته حسنچوب در تکیه پشت خندق، از ساعت ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.
نماز ظهر عاشورا در سمنان در مصلا اقامه میشود و مراسم عزاداری در صحرا در روز پایانی از ساعت ۱۷:۳۰ ادامه مییابد. همچنین در شام غریبان، اجتماع بزرگ هیئات مذهبی و اجتماع اقتدار در میدان معلم برگزار میشود.
* برنامههای شاهرود و سایر نقاط استان به چه صورت است؟
در شاهرود و بسطام، نماز ظهر عاشورا در میدان امام خمینی(ره) اقامه میشود و از صبح تا ظهر، آیین ذوالجناح و نخلگردانی در محدوده جنب پارک شهدای محراب برگزار خواهد شد. نخلگردانی روستای دیزج و تعزیه روستای گرمن نیز از برنامههای شاخص این منطقه است.
در دامغان، دستهروی هیئات و تکایا با نخل حسینیه سیدالشهدا(ع) به سمت گلزار شهدای فردوس رضا حرکت میکنند و نماز ظهر عاشورا در همان محل اقامه میشود. قرائت زیارت ناحیه مقدسه در مسجد جامع و مصلا، آیین شاطری روستای جزن (ثبتملی) و اجتماع عزاداران در روستای حسنآباد از دیگر برنامههای شاخص دامغان است.
در گرمسار، اجتماع بزرگ عزاداران از صبح تا ظهر در بخش کهنآباد برگزار میشود که خود از آیینهای ثبتملی استان محسوب میشود. در مهدیشهر نیز نماز ظهر عاشورا و آیین نخلگردانی برگزار خواهد شد.
* آیا سرخه مراسم خاصی دارد و امسال نیز این آیینها برپا میشود؟
بله، طبق سنت دیرینه، کشاورزان سرخه در روز عاشورا آب را به سمت بیابان و گیاهان صحرا رها کرده و از آبیاری محصولات خود در این روز خودداری میکنند؛ این سنت، ابراز تأسف و همدردی با عطش کربلاست و امیدواریم این میراث ارزشمند به فراموشی سپرده نشود. همچنین مراسم خیمهسوزان و آیین عزاداری عرب در بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی سرخه برگزار خواهد شد.
* در شرقیترین نقاط استان که همواره در مراسم محرم پیشگام بودهاند، چه برنامههایی دارید؟
نماز ظهر عاشورا در شهر میامی و بخش کالپوش برگزار میشود و اجتماع عزاداران و تعزیهخوانی در روستای نردین از برنامههای شاخص این شهرستان است. در آرادان نیز نماز ظهر عاشورا با حضور مردم و هیئات مذهبی اقامه خواهد شد.
* برنامههای روز یازدهم محرم را نیز تشریح کنید
در سمنان، دستهروی هیئات مذهبی و کاروان نمادین اسرا از سهراه شهدا تا حرم حضرت یحیی(ع)، ساعت ۱۷ برگزار میشود. در شاهرود نیز نخلگردانی و اجتماع بزرگ عزاداران خواهیم داشت. در دامغان، مراسم دستهروی روستاهای متعدد از سه مسیر شهری به سمت بقعه بکیر بن اعین در خیابان شهدا، از ساعت ۹ صبح آغاز میشود که با حضور نخل محله امام همراه است و از سال ۱۳۹۱ در فهرست میراث ناملموس معنوی کشور به ثبت ملی رسیده است.
همچنین حضور هیئات مذهبی شاهرود به نمایندگی از استان سمنان در حرم مطهر رضوی، جلوهای ارزشمند از ظرفیتهای آیینی و عزاداری مردم استان است که جزئیات آن در خبری مستقل اطلاعرسانی خواهد شد.
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