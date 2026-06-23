تمهیدات ترافیکی آخرهفته پلیس راه البرز؛ کرج به سمت مازندران یک طرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ "پیمان کرمی رئیس پلیس راه البرز در این خصوص اظهار کرده است: با توجه به شرایط ترافیک سنگین، تردد وسیله نقلیه از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران یک طرفه شده و تردد از مرزن آباد به سمت کرج و تهران ممنوع است.

وی از اجرای طرح ویژه ترافیکی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در راه‌های این استان خبرداد و گفت: این طرح با توجه به تعطیلی چند روز آینده از امروز آغاز و تا روز شنبه ۶ تیر ماه جاری ادامه خواهد داشت.

کرمی گفت: با توجه به قرار گرفتن امامزاده طاهر درحاشیه آزادراه کرج - قزوین، توقف وسایل نقلیه در محدوده این امامزاده ممنوع است.

کرمی خاطرنشان کرد: همکاری رانندگان با ماموران پلیس‌راه و رعایت نکات ایمنی کاهش تخلفات و تصادفات را به همراه دارد.