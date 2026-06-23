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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

تمهیدات ترافیکی آخرهفته پلیس راه البرز؛ کرج به سمت مازندران یک طرفه شد

تمهیدات ترافیکی آخرهفته پلیس راه البرز؛ کرج به سمت مازندران یک طرفه شد

پلیس راه البرز تمهیدات ترافیکی برای آخرهفته در نظر گرفته و بنا بر آن کرج به سمت مازندران یک طرفه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ "پیمان کرمی رئیس پلیس راه البرز در این خصوص اظهار کرده است: با توجه به شرایط ترافیک سنگین، تردد وسیله نقلیه از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران یک طرفه شده و تردد از مرزن آباد به سمت کرج و تهران ممنوع است.

وی از اجرای طرح ویژه ترافیکی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در راه‌های این استان خبرداد و گفت: این طرح با توجه به تعطیلی چند روز آینده از امروز آغاز و تا روز شنبه ۶ تیر ماه جاری ادامه خواهد داشت.

کرمی گفت: با توجه به قرار گرفتن امامزاده طاهر درحاشیه آزادراه کرج - قزوین، توقف وسایل نقلیه در محدوده این امامزاده ممنوع است.

کرمی خاطرنشان کرد: همکاری رانندگان با ماموران پلیس‌راه و رعایت نکات ایمنی کاهش تخلفات و تصادفات را به همراه دارد.

کد مطلب 6868764

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