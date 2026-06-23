زمان برگزاری تشییع رهبر شهید در نجف اشرف

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۱۵ میلیون نفر برآورد کف حضور است، اظهار کرد: ۴۴ درصد از مردم در منازل قوم و خویش خود سکونت خواهند داشت. عمده این جمعیت حتما توسط ظرفیت های مردمی اسکان داده می‌شوند.



وی با بیان اینکه ما تمهیدات لازم را در این زمینه پیش‌بینی کرده ایم، افزود: ما در چهار مسئولیت خود مجموعه دارایی‌های مان را با ظرفیت سایر نهادها تجمیع می‌کنیم و این موضوع گوشه ای از کار است؛ مردم کاستی‌ها را جبران خواهند کرد. هم در مراسم وداع و هم در مراسم تشییع تلاش می‌کنیم اقدامات به بهترین شکل انجام شود.



زاکانی با بیان اینکه استاندار تهران امور را مدیریت و سپاه آن را اجرا می‌کند، گفت: ما جز مسئولیت‌های خود در سایر بخش‌ها نیز کمک‌هایی را خواهیم داشت. نقطه ثبتی با عظمتی را با کمک مردم رقم خواهیم زد، همانطور که جهانیان شاهد اندیشه‌های نورانی امام شهید در مسیر صلابت بودند.



وی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل نیازها را به استانها نیز اعلام کردیم تا از توان آنها هم استفاده شود.



شهردار تهران با بیان اینکه اصل موضوع شهرداری برگزاری با شکوه مراسم در داخل شهر است، یادآور شد: مراسم نجف نیز با فاصله دو روزه از شهر تهران انجام خواهد شد. ما محدودیت‌هایی داریم اما اگر کاری از دستمان بر بیاید کمک خواهیم کرد.



وی ادامه داد: کل تمهیدات حوزه حمل و نقل با پلیس راهور و معاونت حمل و نقل است. متناسب با جمعیت تمهیداتی پیش بینی شده است. ۱۰۰ درصد نیروهای ما پای کار هستند.