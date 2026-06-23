به گزارش خبرگزاری مهر، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، در پی وقوع حادثه آتش‌سوزی در بازار جنت و آسیب به کسب‌وکارهای خرد، معاونت کارآفرینی و توانمندسازی سازمان با هدف صیانت از اشتغال و تسریع در بازگشت این افراد به چرخه اقتصاد محلی، تخصیص تسهیلات ویژه را در دستور کار قرار داد.

حبیب صالحی رئیس اداره ساماندهی کار و کارآفرینی در این خصوص گفت: این اقدام پس از اتمام گزارش‌های میدانی دقیق، ارزیابی‌های کارشناسی و تکمیل پرونده‌ها، با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، برای ۲۲۱ نفر کارآفرین آسیب دیده بازار جنت معرفی‌نامه رسمی صادر و تحویل داده شده است. طبق برنامه‌ریزی‌ها و توافقات صورت‌گرفته، این معرفی‌نامه‌ها خطاب به یکی از شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران صادر شده است تا متقاضیان در مسیر دریافت مستقیم تسهیلات حمایتی قرار بگیرند.

وی افزود: این تسهیلات به مبلغ یک میلیارد تومان برای هر کارآفرین آسیب دیده این بازار با کارمزد ۴درصد و دوره بازپرداخت ۵ ساله طراحی شده است تا روند تأمین نقدینگی و احیای فعالیت دوباره این صاحبان مشاغل بازار جنت با کمترین فشار مالی تسهیل گردد.

این اقدام عملیاتی که با همت معاونت کارآفرینی و توانمندسازی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران به ثمر نشسته است، علاوه بر جبران بخشی از خسارات وارده، گامی استوار در مسیر ارتقای تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها، احیای فعالیت حرفه‌ای کسبه و تحقق اهداف کلان مدیریت شهری در زمینه توانمندسازی پایدار محسوب می‌شود.