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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

مرحله نهایی حمایت از کسبه بازار جنت با تحویل ۲۲۱ معرفی‌نامه بانکی

مرحله نهایی حمایت از کسبه بازار جنت با تحویل ۲۲۱ معرفی‌نامه بانکی

در راستای حمایت از کسبه آسیب‌دیده حریق بازار جنت، مرحله نهایی اعطای تسهیلات با تحویل ۲۲۱ فقره معرفی‌نامه بانکی وارد فاز اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، در پی وقوع حادثه آتش‌سوزی در بازار جنت و آسیب به کسب‌وکارهای خرد، معاونت کارآفرینی و توانمندسازی سازمان با هدف صیانت از اشتغال و تسریع در بازگشت این افراد به چرخه اقتصاد محلی، تخصیص تسهیلات ویژه را در دستور کار قرار داد.

حبیب صالحی رئیس اداره ساماندهی کار و کارآفرینی در این خصوص گفت: این اقدام پس از اتمام گزارش‌های میدانی دقیق، ارزیابی‌های کارشناسی و تکمیل پرونده‌ها، با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، برای ۲۲۱ نفر کارآفرین آسیب دیده بازار جنت معرفی‌نامه رسمی صادر و تحویل داده شده است. طبق برنامه‌ریزی‌ها و توافقات صورت‌گرفته، این معرفی‌نامه‌ها خطاب به یکی از شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران صادر شده است تا متقاضیان در مسیر دریافت مستقیم تسهیلات حمایتی قرار بگیرند.

وی افزود: این تسهیلات به مبلغ یک میلیارد تومان برای هر کارآفرین آسیب دیده این بازار با کارمزد ۴درصد و دوره بازپرداخت ۵ ساله طراحی شده است تا روند تأمین نقدینگی و احیای فعالیت دوباره این صاحبان مشاغل بازار جنت با کمترین فشار مالی تسهیل گردد.

این اقدام عملیاتی که با همت معاونت کارآفرینی و توانمندسازی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران به ثمر نشسته است، علاوه بر جبران بخشی از خسارات وارده، گامی استوار در مسیر ارتقای تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها، احیای فعالیت حرفه‌ای کسبه و تحقق اهداف کلان مدیریت شهری در زمینه توانمندسازی پایدار محسوب می‌شود.

کد مطلب 6868873

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