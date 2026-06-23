حجتالاسلام والمسلمین سعید جانآبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر بر نقش محوری مردم در عرصه تبلیغ دین تأکید و اظهار کرد: تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) است؛ نهادی که با هدف ساماندهی و مردمیسازی جریان تبلیغ و تبیین معارف دینی شکل گرفت.
حجت الاسلام جانآبادی با اشاره به فلسفه وجودی این سازمان افزود: یکی از مهمترین اهداف تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، این بوده که امر تبلیغ از انحصار خارج شده و به یک گلجریان عمومی و مردمی تبدیل شود تا آحاد جامعه بتوانند در تبیین مسائل دینی و فرهنگی نقشآفرینی کنند.
وی با بیان نمونههایی از این رویکرد تصریح کرد: برگزاری برنامههایی مانند «جشن کیلومتری غدیر» یا پویشهای فرهنگی نظیر «زندگی با آیهها» از جمله مصادیق موفقی هستند که نشان میدهند چگونه میتوان مردم را به میدان آورد و یک حرکت فرهنگی گسترده را شکل داد.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: ما معتقدیم اگر طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی از دل مردم شکل نگیرد، حرکتهای جمعی پایدار نخواهند بود. از همین رو، سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه خود را در سازماندهی و هدایت این ظرفیت عظیم مردمی تعریف کرده است.
وی همچنین به نقش رسانهها و تولیدات فرهنگی اشاره کرد و گفت: برنامههایی مانند «محفل» نمونهای از تولیدات موفقی است که توانسته با تکیه بر مشارکت مردم، یک جریان فرهنگی اثرگذار ایجاد کند و پیام دین را با زبان خود مردم به جامعه منتقل نماید.
حجت الاسلام جانآبادی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی سازمان تبلیغات اسلامی، تقویت حضور مردم در میدان تبلیغ و تبیین است و تمام تلاش ما بر این است که این حرکتها با طراحی و اجرای مردمی، به نتایج ماندگار و اثرگذار منتهی شود.
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