هشدار هواشناسی در پی افزایش ۴تا ۶درجه ای دمای هوا در سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: از پنجشنبه تا دوشنبه (۴ تا ۸ تیرماه)، برای شهرستان‌های زاهدان، زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند و میرجاوه، افزایش ۴ تا ۶ درجه‌ای دمای هوا پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند به افزایش مصرف حامل‌های انرژی منجر شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا استان سیستان و بلوچستان افزود: از چهارشنبه تا دوشنبه هفته آینده (۳ تا ۸ تیرماه)، در ارتفاعات جنوبی استان رگبار و رعدوبرق، تندبادهای شدید و لحظه‌ای و احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

ملاشاهی تصریح کرد: با توجه به افزایش محسوس دما، از ترددهای غیرضروری در فضای باز، به‌ویژه در ساعات میانی روز تا بعدازظهر، خودداری شود. همچنین مدیریت تأمین، توزیع و مصرف بهینه آب و برق، پرهیز از آبیاری مزارع و باغات در ساعات گرم روز، خودداری از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه های فصلی، اجتناب از کوهنوردی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.