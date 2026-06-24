تمهیدات ترافیکی روز عاشورای حسینی در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حجت پرهیزگار گفت: به منظور تسهیل در عبور، مرور و افزایش ضریب ایمنی عابران و بالاخص عزاداران حسینی و جلوگیری از حوادث ترافیکی در روز عاشورا با توجه به برگزاری مراسم در میدان امام حسین (ع) گلزار شهدا، محدودیت‌های ترافیکی در شهرستان زاهدان، از ساعت ۰۵:۳۰ صبح تا پایان مراسمات، به شرح ذیل اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان ادامه داد: محدودیت‌های ترافیکی بلوار شهید سردار سلیمانی به سمت گلزار شهدا، تقاطع میرحسینی - رجایی به سمت گلزار شهدا، خیابان مولوی از تقاطع مصطفی - مولوی به سمت گلزار شهدا، خیابان امیر از تقاطع مصطفی - امیر به سمت بلوار سید الشهداء، خیابان شریعتی از تقاطع مصطفی - شریعتی به سمت بلوار سید الشهداء، خیابان طالقانی از تقاطع مصطفی - طالقانی به سمت بلوار سیدالشهداء، خیابان آزادی از تقاطع مصطفی - آزادی به سمت میدان کارگر، بلوار کشاورز از مقابل آتش نشانی به سمت میدان کارگر، خیابان مجیدیه از میدان مجیدیه مقابل کلانتری ۱۳ به سمت میدان کارگر اتخاد خواهد شد.

وی از شهروندان و رانندگان خواست، جهت جلوگیری از انسداد مسیرها و نظم بخشی به پارک خودروها در حاشیه معابر سطح شهر و حداقل رساندن مشکلات ترافیکی، تسهیل در عبور و مرور از توقف هایی نظیر پارک دوبل در حریم تقاطع ها و محل‌های ممنوع در مسیرهای اعلام شده خودداری نموده، و در زمان اعمال محدودیت‌ها، از خیابان‌های مجاور جایگزین، جهت تردد استفاده شود.