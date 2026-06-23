مقابله با فساد اداری مطالبه جدی مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی در دیدار با مدیرکل دادگستری سیستان و بلوچستان ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، آغاز هفته قوه قضاییه را به مجموعه قضایی استان تبریک گفت و از تلاشهای خالصانه و مجاهدانه مسئولان و کارکنان این دستگاه قدردانی کرد.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به گزارش ارائه شده از عملکرد مجموعه قضایی استان، آن را امیدبخش و نشاندهنده تلاشهای گسترده همکاران دستگاه قضایی دانست و اظهار داشت: ارتقای جایگاه دستگاه قضایی استان در ارزیابیهای کشوری و اقدامات انجام شده در حوزه خدمترسانی به مردم، مایه خرسندی است و امیدواریم این روند با شتاب بیشتری ادامه یابد.
آیت الله محامی با بیان اینکه کار قضایی از حساسترین و دشوارترین مسئولیتها است، گفت: دشواری تشخیص حق، اتخاذ تصمیم صحیح و اجرای احکام، مسئولیت دستگاه قضایی را سنگینتر میکند و این مسئولیت در شرایط فعلی کشور، حساسیت بیشتری یافته است.
وی تصریح کرد: امروز مجموعه نظام و دستگاههای مختلف با چالشهای بیشتری مواجه هستند و در چنین شرایطی، انجام درست وظایف، ارزش و اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با قدردانی از رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، یکی از اهداف دشمن را تضعیف تابآوری مردم و ایجاد خطای محاسباتی در مسئولان عنوان و بیان کرد : حضور مردم در صحنه، مهمترین نقطه قوت نظام اسلامی است و دشمن تلاش میکند با ایجاد اختلاف و تفرقه، این سرمایه بزرگ را تضعیف کند.
وی خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید در مسیر افزایش تابآوری مردم گام بردارند و هر اقدامی که موجب امیدآفرینی و افزایش رضایتمندی مردم شود، در حقیقت مقابله با اهداف دشمن است.
آیت الله محامی سرعتبخشی به ارائه خدمات، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای عملکرد دستگاهها را از عوامل تقویت امید اجتماعی دانست و افزود: هرچه خدمات بیشتری به مردم ارائه شود و نقاط ضعف و چالشها کاهش یابد، تابآوری جامعه افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به تأکیدات شهید آیتالله رئیسی درباره تحول در دستگاه قضایی، مبارزه با فساد را یکی از مهمترین محورهای این تحول برشمرد و اظهار داشت: فساد موجب ناامیدی مردم و کاهش اعتماد عمومی میشود و دشمن نیز به دنبال گسترش همین آسیبهاست تا مردم را نسبت به نظام اسلامی بدبین کند.
امام جمعه زاهدان تأکید کرد: هر میزان که دستگاه قضایی بتواند با فساد در ابعاد مختلف مقابله کند، علاوه بر اجرای عدالت و عمل به وظیفه شرعی و قانونی، موجب افزایش امید و اعتماد مردم خواهد شد.
وی همچنین گفت: اطلاعرسانی مستمر و مناسب از خدمات انجام شده، موجب دلگرمی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد و نباید این اقدامات صرفاً به مناسبتهای خاص محدود شود.
آیت الله محامی با اشاره به برخی آسیبها و زمینههای فساد، بر ضرورت شایستهسالاری، مقابله با فساد اداری و مالی، مبارزه با قاچاق، ترک فعلها و سایر آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: مردم باید دستگاه قضایی را پناهگاه خود بدانند و اطمینان داشته باشند که در صورت تضییع حقوقشان، امکان دادخواهی و احقاق حق برای آنان فراهم است.
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