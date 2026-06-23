وداع لوشکیا با پرشورها در میان اختلافات حقوقی

به گزارش خبرگزاری مهر، رگی لوشکیا که هفته گذشته به الظفره امارات ملحق شد، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه‌ اجتماعی، با هواداران تراکتور خداحافظی کرد.

پیام خداحافظی لوشکیا با هواداران تراکتور را در ادامه می‌خوانید:

می‌خواهم با فصلی خداحافظی کنم که همیشه در خاطرم خواهد ماند. به‌دلیل شرایط فعلی در ایران تصمیم سختی گرفتم که از اینجا بروم. از هم‌تیمی‌ها، کادر فنی، باشگاه و هواداران بابت همه خاطرات و حمایت‌ها تشکر می‌کنم. برای باشگاه در آینده بهترین‌ها را آرزو دارم. یاشاسین تراکتور.

این درحالی است که احتمالاً پروند حقوقی این انتقال در ابتدای مسیر خود قرار داشته باشد. هفته گذشته، ساعاتی بعد از رونمایی الظفره از لوشکیا به عنوان دومین خرید تابستانی خود، باشگاه تراکتور با انتشار بیانیه‌ای این انتقال را غیرقانونی دانست و اعلام کرد که موضوع را از طریق مراجع قانونی و فیفا پیگیری خواهد کرد.

این بازیکن در فصل گذشته با نظر دراگان اسکوچیچ‌ به جمع تبریزی‌ها ملحق شد.

لوشکیا در مجموع ۲۵ مرتبه پیراهن تراکتور را بر تن کرد و طی آن ۶ بار برای این تیم موفق به گلزنی شد که سه گل در لیگ نخبگان آسیا و سه گل در رقابت‌های لیگ برتر بود.