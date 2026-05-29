دعوت دو بازیکن تراکتور به اردوی تیم ملی امید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدی، سرمربی تیم ملی زیر ۲۳ سال ایران، پس از برگزاری نخستین مرحله اردوی آمادهسازی این تیم با حضور ۳۷ بازیکن در مرکز ملی فوتبال، فهرست نهایی نفرات منتخب برای حضور در اردوی برونمرزی آنتالیای ترکیه را اعلام کرد.
بر این اساس، ادیب زارعی و عرفان درویشعالی دو بازیکن جوان و آیندهدار باشگاه تراکتور، به اردوی تیم ملی امید دعوت شدند.
طبق اعلام کادر فنی تیم ملی امید، بازیکنان دعوتشده باید عصر امروز جمعه هشتم خردادماه با حضور در مرکز ملی فوتبال، خود را به کادر اجرایی تیم معرفی کنند تا پس از انجام دو جلسه تمرینی در روز شنبه، آماده اعزام به ترکیه شوند.
