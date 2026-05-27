قدردانی باشگاه تراکتور از مسئولان استانی، نیروهای انتظامی، امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه باشگاه تراکتور آمده است:

باشگاه تراکتور لازم می‌داند از حمایت‌ها و همکاری‌های جناب آقای سرمست استاندار محترم آذربایجان شرقی، سردار عباسقلی‌زاده فرمانده محترم سپاه عاشورا، جناب آقای مهراب داوری معاون محترم امنیتی و انتظامی استانداری، سردار علی محمدی فرمانده محترم انتظامی استان، سردار مسرور فرمانده محترم یگان ویژه استان، جناب آقای علوی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی، مدیرکل محترم انتظامی استانداری آذربایجان شرقی، معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان، عوامل پرتلاش پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس فتا، پلیس اطلاعات، نیروهای اورژانس، آتش‌نشانی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، اداره کل فرودگاه‌های استان، هواپیمایی آتا، هیأت فوتبال استان، شهرداری تبریز، صدا و سیمای استان، هلال احمر، اداره‌کل تأمین اجتماعی استان، اصحاب محترم رسانه، شرکت توزیع نیروی برق تبریز، سایر ارکان امنیتی و نظامی و تمامی مجموعه‌هایی که در طول فصل با تعامل، همراهی و تلاش شبانه‌روزی در کنار باشگاه تراکتور بودند، صمیمانه تقدیر و تشکر کند.

بی‌تردید برگزاری منظم مسابقات، ایجاد آرامش و امنیت برای هواداران و تیم‌ها و همچنین تحقق الزامات مربوط به اخذ مجوز حرفه‌ای، بدون همکاری و هماهنگی این مجموعه‌های خدوم و مسئولیت‌پذیر میسر نبود.

باشگاه تراکتور همچنین از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای انتظامی، امنیتی، نظامی و امدادی در تأمین امنیت و آرامش جامعه در روزهای اخیر قدردانی کرده و برای تمامی خدمتگزاران این مرز و بوم آرزوی سلامتی، عزت و توفیق روزافزون دارد.