عبادی زاده: میدان جهاد امروز، عرصه رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس، با تبریک ولادت حضرت امام محمد باقر (ع) و تشریح سیره علمی و مبارزاتی ایشان، به تبیین برخی موضوعات سیاسی و فرهنگی روز پرداخت.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به استقبال گسترده جوانان از مراسم اعتکاف در سال گذشته گفت: آمار مشارکت گسترده جوانان در اعتکاف سال گذشته موجب خرسندی رهبر معظم انقلاب شد و امید می‌رود در اعتکاف پیش‌رو نیز حضور جوانان پررنگ‌تر شود.

وی افزود: همچنین از کسانی که امکان شرکت در این برنامه معنوی را ندارند، درخواست می‌کنیم تا با ادای نذر از معتکفان حمایت کنند تا برکات این عبادت شامل حال همه جامعه شود.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده در ادامه با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب درباره «آرایش جنگی» در میدان رسانه تأکید کرد: همان‌گونه که نظامیان در میدان نبرد فیزیکی با آرایش مشخصی فعالیت می‌کنند، آرایش جنگی مردم و جوانان ما نیز امروز در میدان رسانه شکل می‌گیرد؛ جایی که دشمن با بهره‌گیری تمام‌قد از جنگ تبلیغاتی در پی تأثیرگذاری بر ذهن جامعه است.

وی خطاب به جوانان گفت: شما باید با استفاده صحیح و هوشمندانه از ابزارهای رسانه، در برابر این جنگ رسانه‌ای نقش‌آفرین باشید و اجازه ندهید دشمن بر افکار عمومی تأثیر بگذارد.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به جنگ دوازده‌روزه اخیر گفت: متأسفانه شاهد بودیم که برخی کشورها از جمله برخی کشورهای مسلمان همچون ترکیه، در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. این موضوعی است که از صدر اسلام تاکنون سابقه داشته و وجود منافقان و افراد بیمار دل همیشه بخشی از تاریخ بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین سیره امام محمد باقر (ع) پرداخت و گفت: حضرت باقرالعلوم (ع) پرچمدار جهاد تبیین علیه انحرافات بنی‌امیه و بنی‌عباس بودند و نهضت بزرگ علمی جهان اسلام را پایه‌گذاری کردند.

وی افزود: دانشگاه بزرگ امام صادق (ع) در حقیقت بر پایه حرکت علمی امام باقر (ع) بنیان نهاده شد. مدیریت فتنه‌های بنی‌امیه و تلاش برای تدوین مبانی فقه اسلامی از مهم‌ترین اقدامات آن حضرت بود که باید الگوی ما در عصر حاضر قرار گیرد.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده در پایان با تسلیت شهادت امام هادی (ع) خاطرنشان کرد: از دوران امام هادی (ع)، لقب «ناحیه مقدسه» میان شیعیان رواج یافت؛ زیرا به دلیل فشارهای سیاسی آن زمان، نام مبارک ایشان به‌صورت مستقیم بیان نمی‌شد. این عنوان امروز در عصر غیبت کبری به حضرت ولی‌عصر (عج) نسبت داده می‌شود.