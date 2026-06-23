به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری ظهر سه‌شنبه در حاشیه جلسه ستاد برنامه‌ریزی مراسم قائد شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) از اعزام کاروان مردمی شهرستان به مراسم تشییع خبر داد.

فرماندار بهاباد اظهار کرد: در قالب برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط کارگروه اعزام، هفت دستگاه اتوبوس برای انتقال حدود ۳۰۰ نفر از مردم شهرستان به مراسم تشییع در تهران پیش‌بینی شده است و تعدادی از شهروندان نیز به صورت شخصی در این مراسم حضور خواهند یافت.

وی افزود: همچنین برای حضور علاقه‌مندان در مراسم تشییع مشهد مقدس نیز با توجه به محدودیت‌های موجود، برنامه‌ریزی لازم انجام شده و ثبت‌نام و اعزام متقاضیان پس از اعزام کاروان تهران صورت خواهد گرفت.

باقری با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان همزمان با برگزاری آیین‌های وداع و تشییع، گفت: طی یک هفته آینده هفت شب مراسم در سطح شهرستان برگزار خواهد شد که سه شب آن در بخش‌ها و مراکز دهستان‌ها و چهار شب در محلات مختلف شهر پیش‌بینی شده است.

فرماندار بهاباد خاطرنشان کرد: یک مراسم محوری و ویژه نیز با حضور گسترده مردم و مسئولان شهرستان برگزار می‌شود و سایر برنامه‌ها نیز با مشارکت هیئت‌های مذهبی، نهادهای فرهنگی و اقشار مختلف مردم در سطح شهر و روستا اجرا خواهد شد.