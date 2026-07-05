کاروان ۳۰۰ نفره عاشقان ولایت از بهاباد عازم تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه چهاردهم تیرماه، فضای گلزار شهدای «بهشت محمدی» بهاباد شاهد صحنه‌های پرشور از اشتیاق و حزن بود.

در این مراسم، هفت دستگاه اتوبوس حامل ۳۰۰ نفر از زائران مشتاق که برای تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب و وداع با رهبر شهیدشان بی‌قرار بودند، با بدرقه رسمی مسئولان شهرستان راهی مصلی تهران شدند.

در مراسم بدرقه این کاروان، فرماندار بهاباد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، جانشین انتظامی شهرستان و جمعی از خانواده‌های زائران حضور داشتند.

این کاروان هم‌اکنون در مسیر پایتخت است تا هم‌صدا با خیل عظیم مردم ایران، در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید حضور یابند.