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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

کاروان ۳۰۰ نفره عاشقان ولایت از بهاباد عازم تهران شد

کاروان ۳۰۰ نفره عاشقان ولایت از بهاباد عازم تهران شد

یزد - کاروان بزرگ دلدادگان ولایت از شهرستان بهاباد یزد راهی تهران شدند تا در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر «قائد شهید امت» شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه چهاردهم تیرماه، فضای گلزار شهدای «بهشت محمدی» بهاباد شاهد صحنه‌های پرشور از اشتیاق و حزن بود.

کاروان ۳۰۰ نفره عاشقان ولایت از بهاباد عازم تهران شد

در این مراسم، هفت دستگاه اتوبوس حامل ۳۰۰ نفر از زائران مشتاق که برای تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب و وداع با رهبر شهیدشان بی‌قرار بودند، با بدرقه رسمی مسئولان شهرستان راهی مصلی تهران شدند.

کاروان ۳۰۰ نفره عاشقان ولایت از بهاباد عازم تهران شد

در مراسم بدرقه این کاروان، فرماندار بهاباد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، جانشین انتظامی شهرستان و جمعی از خانواده‌های زائران حضور داشتند.

کاروان ۳۰۰ نفره عاشقان ولایت از بهاباد عازم تهران شد

این کاروان هم‌اکنون در مسیر پایتخت است تا هم‌صدا با خیل عظیم مردم ایران، در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید حضور یابند.

کد مطلب 6879778

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