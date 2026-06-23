به گزارش خبرنگار مهر، رستمعلی رفیعی آتانی در نشست مطبوعاتی که به مناسبت تشییع رهبر شهید، بعد از ظهر سه شنبه در سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: در تبیین جایگاه شخصیتی امام شهیدمان باید گفت که او امامِ رسانه، ادبیات، شعر و تبیین بود و هر قلم‌فرسایی در صدر رسانه، به نام او ایستاده است. او در سن ۲۴ سالگی از مراجع سخت‌گیر آن دوران حوزه علمیه قم اذن اجتهاد گرفت و علاوه بر علم، امامِ شناخت تهدیدات بود که با شناخت دقیق میدان نبرد، تهدیدها را به نقاط پیروزی ملت مبدل ساخت.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین بیان کرد: پیش‌بینی تاریخی او که «اگر اتفاقی بیفتد جنگ منطقه‌ای می‌شود و ملت ایران مبعوث می‌گردد»، نشان از هوشمندی رهبری داشت که نبرد پیش‌رو را تعیین‌تکلیف می‌کرد. اگر معمار کبیر انقلاب را امام راحل (ره) بدانیم، با افتخار باید امام شهیدمان را معمار اقتدار علمی و نظامی کشور بشناسیم و در استمرار این مسیر مستحکم، رهبر سوم نظام، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای، معمار امنیتی انقلاب اسلامی خواهند بود که حافظه تاریخی حماسه ۹ اسفند ۱۴۰۴ و نقش راه مانا و شاگردان تکثیرشده‌اش هرگز از یاد ملت ایران حذف نخواهد شد.

وی افزود: در خصوص برنامه‌ریزی مراسم در استان قزوین، تاکنون سه جلسه تحت اشراف آیت‌الله مظفری، امام‌جمعه و نماینده ولی‌فقیه در استان، برگزار شده است که طی آن، ۱۲ کمیته پیشنهادی در مدرسه شیخ‌الاسلام به هشت کمیته مصوب و ادغام‌شده کاهش یافت.

این مسئول تأکید کرد: خصوصیت بارز این مراسم، واگذاری کامل امور به خود مردم است؛ مردمی که در ۱۱۲ شب گذشته حماسه‌آفرینی کرده و حضور میانگین ۹۰ هزار نفر در هر شب و ۲۵۰ هزار نفر در شب چهارشنبه‌سوری را ثبت کرده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قزوین شاهراه عبور زائران استان‌های شمالی، غربی و شمال‌غربی به سمت تهران است، وظایف اصلی ستاد در سه محور فراهم‌سازی بستر حضور مردم، میزبانی و پذیرایی از زائران عبوری (به‌ویژه در مسیر بازگشت) و تأمین کامل امنیت خلاصه می‌شود.

آتانی تأکید کرد: در تشریح عملکرد کمیته‌ها، «کمیته اسکان» در دو بخش قزوین و تهران فعال است؛ در قزوین با همکاری اوقاف، امور مساجد، آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، ورزش و جوانان، سپاه صاحب‌الامر (عج)، ستاد عتبات و مواکب مردمی، تمامی اماکن مذهبی و مدارس برای اسکان و تأمین آبِ شرب سرد آماده شده‌اند و در تهران نیز منطقه ۱۱ شهرداری به سپاه قزوین واگذار شده تا محل استقرار، پارک خودروها و وداع کاروان‌های قزوینی باشد. «کمیته عتبات و پشتیبانی» با مسئولیت جناب آقای طاهرخانی و همکاری شهرداری، راهداری، حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های خود را به‌کار گرفته‌اند تا مواکب را در قزوین، قم و مشهد مقدس فعال کنند.

وی افزود: «کمیته اطلاع‌رسانی» با مسئولیت صداوسیما و همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، روابط‌عمومی‌ها و فعالان فضای مجازی، مکلف به مستندسازی این رستاخیز عظیم مردمی است، چرا که تشییع با این گستره اجتماعی در تاریخ بی‌نظیر است و ثبت این حماسه که در آن مردم برخلاف حوادث تلخ تاریخ در صحنه حاضرند، ضرورتی تاریخی است.

این مسئول تصریح کرد: همچنین «قرارگاه رهبر شهید» وظیفه برنامه‌ریزی برای جاماندگان مراسم تهران را بر عهده دارد و بنا بر پیشنهاد آیت‌الله مظفری، یک تشییع نمادین و متمرکز استانی را در قزوین، در مسیرهایی مانند محور شمال به جنوب شهر، مزار شهدای گمنام یا کمربندی آیت‌الله باریک‌بین برگزار خواهد کرد.

وی ادامه داد: «کمیته امداد و نجات» با مسئولیت هلال‌احمر قزوین و حضور دانشگاه علوم پزشکی، ارتش، سپاه، تأمین اجتماعی و ستاد بحران، تمام توان خود را برای مقابله با گرمازدگی، تأمین یخ و نظارت بر بهداشت تانکرهای آبِ شرب به‌کار می‌بندد.

آتانی بیان کرد: «کمیته امنیتی» نیز با مسئولیت سپاه صاحب‌الامر (عج) و همکاری جامعه اطلاعاتی و بهره‌گیری از ظرفیت عظیم بسیج، امنیت کامل مراسم را تضمین می‌کند. برای اعزام زائران به تهران نیز سه بستر ناوگان اتوبوس‌رانی عمومی، حمل‌ونقل ریلی و ایستگاه متروی هشتگرد پیش‌بینی شده است، هرچند بخش اعظم اعزام‌ها به‌صورت خودروهای شخصی و خانوادگی خواهد بود که با دریافت کارت عبور، به نزدیک‌ترین نقطه پارک در منطقه ۱۱ تهران هدایت می‌شوند.

وی تشریح کرد: در این مراسم باشکوه، ملت علاوه بر پیکر مطهر امام امت، همراهان بهشتی ایشان را نیز مشایعت خواهند کرد؛ دختر فاضله و بزرگوار امام شهیدمان که سال‌ها خالصانه خود را وقف خدمت به والدین کرد، داماد بزرگوار ایشان که فارغ از مناصب رسمی، شخصیت علمی خود را صرف خدمت به امام جامعه نمود، همسر گرامی رهبر معظم انقلاب که نمونه کامل حجب و نجابت بودند و نوه خردسال امام شهیدمان که پروازش دل‌ها را شکست.

این مسئول تأکید کرد: وظیفه خود می‌دانم، به عنوان سرباز کوچک شما، از آحاد مردم شریف قزوین، استاندار و معاونان ستاد، نمایندگان مجلس و به‌ویژه دو عضو جلیل‌القدر مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله مظفری و آیت‌الله اسلامی، به پاس نقش‌آفرینی در انتخاب شایسته رهبری جدید نظام و هدایت اجتماعات، کمال سپاس را داشته باشم.

وی در ادامه مطرح کرد: امروز به کوری چشم دشمنان، اتحاد ملت مستحکم‌تر از همیشه است و به تعبیر سپهبد شهید پاسدار حسین سلامی، سپاه ماهی است که حیاتش به دریای مردم وابسته است.

وی افزود: باید یادآور شد که در عرصه دفاعی و در جریان جنگ تحمیلی سوم، ملت ایران نه فقط با آمریکا و رژیم صهیونیستی، بلکه با کل تکنولوژی دنیا و ۱۱ کشورِ ارائه‌دهنده داده‌های اطلاعاتی به دشمن در منطقه جنگید و افتخارات بی‌نظیری شامل سقوط بیش از ۲۵ فروند هواپیما و انواع هواگرد، سرنگونی بیش از ۱۸۰ فروند پهپاد آمریکایی و صهیونیستی و انهدام و غیرعملیاتی کردن بیش از ۴۵ مرکز راداری و هدایت نبرد دشمن را ثبت کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما به دنیا ثابت کردیم که نباید ما را تحریم کنند یا تکانه‌های اقتصادی را به رخ ما بکشند، چرا که با بستن تنگه هرمز و تحت تأثیر قرار دادن ۳۰ درصد انرژی جهان، تکانه اقتصادی عظیمی را به مستکبران تحمیل کردیم.

وی در پایان گفت: ما پیروزیم و اینک وظیفه مبرم ماست که این دستاوردهای سترگ میدان نبرد را با حضور پرشور در خیابان‌ها و دیپلماسی قدرتمندمان حفظ و پاسداری کنیم.

