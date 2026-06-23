آیین تشییع رهبر شهید نماد همبستگی ملی و استمرار فرهنگ مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر سه‌شنبه در نشست هماهنگی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم برای حضور مردم در این آیین تأکید کرد و گفت: این مراسم فرصتی برای نمایش انسجام ملی و پاسداشت ارزش‌هایی است که شهدا برای آن جانفشانی کردند.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی اعزام کاروان‌های مردمی به تهران افزود: فرآیند ثبت‌نام و سازماندهی شرکت‌کنندگان باید با همکاری سپاه و بسیج انجام شود و همزمان تمهیدات لازم برای حمل‌ونقل، تغذیه و ارائه خدمات رفاهی به زائران پیش‌بینی شود.

حمیدی نقش دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی استان را در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم مهم دانست و اظهار کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نهادهای فرهنگی و مجموعه دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌افزایی و هماهنگی کامل، برنامه‌های پیش‌بینی شده را به اجرا برسانند.

معاون استاندار گلستان همچنین با اشاره به آمادگی استان برای میزبانی از زائران عبوری، گفت: ظرفیت مدارس، مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و سالن‌های ورزشی برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده و تأمین اقلام و خدمات مورد نیاز از جمله آب، نان و سوخت نیز باید بدون وقفه انجام شود.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی از مجاری رسمی و رعایت کامل الزامات بهداشتی، امنیتی و انتظامی تأکید کرد و افزود: با توجه به حجم حضور مردم، تمامی دستگاه‌های مسئول باید با آمادگی کامل و هماهنگی حداکثری برای برگزاری ایمن و منظم این مراسم در میدان باشند.