به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی دهقان کریم‌آباد، صبح یکشنبه در حاشیه اعزام کاروان زائران این شهرستان به مراسم تشییع «قائد شهید امت»، این حضور را نشانه‌ای از عمق وفاداری مردم ولایتمدار بهاباد به راه شهدا و ولایت فقیه دانست.

سرهنگ دهقان با بیان اینکه مردم بهاباد در هر شرایطی پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند، گفت: زائران ما برای ادای دین به رهبر شهیدشان، سختی مسیر را به جان خریده‌اند تا در این وداع تاریخی شریک باشند.

وی با اشاره به آمادگی کامل برای اعزام این کاروان اظهار کرد: همه تمهیدات لازم برای برگزاری منظم، ایمن و شایسته این حرکت معنوی اندیشیده شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهاباد، این حرکت را جلوه‌ای روشن از ایمان، بصیرت و دلبستگی مردم این دیار به ارزش‌های انقلاب اسلامی توصیف کرد و افزود: این بدرقه باشکوه، نمایش صادقانه‌ای از همدلی و وفاداری مردم به مسیر نورانی شهیدان است.

وی افزود: ۲۸۰ نفر از مردم در قالب ۷ اتوبوس اعزام شدند و ۲۰۰ خودرو شخصی نیز به صورت گروهی راهی تهران خواهند شد.